Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive

Dr. Teodor Holhoș, fondatorul Clinicilor Dr. Holhoș, cea mai mare rețea de oftalmologie din România, a primit recent acreditarea „Master Surgeon in Minimally Invasive Surgery” din partea Surgical Review Corporation (SRC), una dintre cele mai prestigioase organizații internaționale dedicate evaluării și certificării excelenței în domeniul medical.

Dr. Holhoș este primul medic oftalmolog din România care primește această acreditare, ca recunoaștere a performanțelor sale în domeniul chirurgiei oftalmologice. Procesul de evaluare în vederea acreditării este unul extrem de riguros și implică analiza unei documentații detaliate, a proceselor și a fluxurilor de lucru, alături de un număr considerabil de cazuri finalizate cu ajutorul operațiilor minim invazive SMILE Pro.

Această recunoaștere nu este doar un titlu, ci o validare a unui angajament profund, care include respectarea celor mai înalte protocoale clinice, investiția continuă în tehnologie de vârf, siguranța pacientului ca prioritate absolută, perfecționarea constantă a echipei medicale.

Dr. Teodor Holhoș are o experiență extensivă în chirurgia oftalmologică, realizând până în prezent peste 30.000 de intervenții care acoperă practic întreg spectrul de patologii oftalmologice tratabile chirurgical. Acreditarea „Master Surgeon in Minimally Invasive Surgery” este o recunoaștere a meritelor sale profesionale în domeniul intervențiilor chirurgicale oftalmologice SMILE Pro, intervenții minim invazive.

Dr. Holhoș este primul medic care a realizat operația SMILE Pro în regiunea Transilvaniei, fiind unul dintre pionierii chirurgiei oculare minim invazive din țara noastră. SMILE Pro este considerată în acest moment drept standardul mondial în ceea ce privește corecția chirurgicală minim invazivă a dioptriilor.

În rețeaua Clinicilor Dr. Holhoș, operația este realizată exclusiv de către dr. Teodor Holhoș, la clinicile din Cluj-Napoca, Sibiu și Târgu Mureș.

Acreditarea acordată de Surgical Review Corporation completează portofoliul de premiere realizate de Clinicile Dr. Holhoș, rețea care a adus pentru prima oară în țară echipamente de investigații de top precum topograful și tomograful MS-39 și ecograful cornean ArcScan. Aceste echipamente sunt vitale pentru determinarea precisă a măsurătorilor corneei, fiind un factor esențial în alegerea procedurilor chirurgicale pentru care sunt eligibili pacienții noștri.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News