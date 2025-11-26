Mamele abuzate vor putea călători în străinătate cu copiii, fără acordul agresorului. Legea a fost deblocată în Parlament

Proiectul de lege care permite mamelor aflate sub protecție legală să călătorească în străinătate cu copiii fără acordul agresorului a fost deblocat în Parlament, anunță inițiatorii USR Oana Țoiu și Iulian Lorincz. Propunerea legislativă vizează mamele care dețin un ordin de protecție și care, în prezent, sunt obligate să obțină o procură semnată la notar chiar de persoana împotriva căreia instanța le-a acordat protecție.

Oana Țoiu, deputată USR și ministră de Externe, atrage atenția că situația actuală pune în pericol victimele și le limitează accesul la sprijin.

„Pentru multe victime ale violenței domestice, plecarea în străinătate este singurul refugiu – la rude care le pot oferi protecție. Nu este normal ca legea să le oblige să se întâlnească exact cu agresorul de care ordinul de protecție le apără.

Aceeași problemă o avem la copiii care nu pot merge la competiții internaționale pentru că depind de semnătura părintelui agresor. Reparăm această nedreptate, pe durata ordinului de protecție”, a declarat Țoiu.

Ce prevede proiectul

Modificarea legislativă completează Legea nr. 248/2005 privind libera circulație a cetățenilor români în străinătate. Concret, părintele care deține un ordin de protecție ar urma să poată călători cu minorul fără declarația notarială a celuilalt părinte, dacă acesta este agresorul.

Proiectul fusese depus încă din noiembrie 2023, dar, potrivit USR, procedura a fost blocată la Camera Deputaților. Inițiativa a fost acum deblocată și retrimisă la comisiile raportoare pentru raport suplimentar, urmând să ajungă în plen. USR solicită și procedură de urgență.

Violența domestică rămâne o problemă gravă în România

Deputatul USR Iulian Lorincz subliniază discrepanța dintre legislația actuală și nevoile reale ale victimelor:

„De Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, legislația românească încă le obligă pe mamele abuzate să depindă de agresori pentru un document notarial. În loc să le protejăm siguranța, le forțăm să interacționeze cu cei care le-au agresat.”

Datele oficiale confirmă amploarea problemei: în primele patru luni ale anului 2025, polițiștii au emis 3.788 de ordine de protecție provizorii, dintre care 1.464 au fost transformate în ordine de protecție definitive.

În aceeași perioadă, autoritățile au intervenit la 40.030 de cazuri de violență domestică, număr împărțit aproape egal între mediul urban și rural.

