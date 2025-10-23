FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori

Mai multe trăsuri din zona Cetății Alba Carolina, dar și alte obiecte situate în locuri publice din Alba Iulia au fost vandalizate, fiind scrise cu markerul. Se pare că autorii „operelor de artă” ar fi doi tineri.



Potrivit unui cititor Alba24, cei doi tineri ar fi vandalizat bunurile în jurul orei 03:45. Vandalii au scris mesaje obscene și pe ușa unui liceu din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, la nivelul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost înregistrate mai multe sesizări privind scrierea unor obiecte situate în locuri publice, pe raza municipiului Alba Iulia.

Polițiștii efectuează verificări în vederea identificării persoanelor responsabile și pentru luarea măsurilor legale.

