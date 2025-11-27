Regulament olimpiade școlare 2026: care este punctajul minim pentru calificarea la etapa națională. Condiții noi pentru elevi

Regulament olimpiade școlare 2026: Normele metodologice pentru organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare au fost publicate în Monitorul Oficial. Pentru calificarea la etapa națională vor fi noi reguli.

Una dintre principalele modificări se referă la pragul de punctaj pentru calificarea la etapa națională a competițiilor școlare. Acesta a crescut de la minimum 40 de puncte la cel puțin 60 de puncte.

Potrivit regulamentului, centrele de concurs și inspectoratele școlare sunt obligate să publice subiectele și baremele după fiecare probă, scrie edupedu.ro.

La momentul în care proiectul a fost pus în consultare publică, Ministerul Educației a anunțat că nu se schimbă numărul locurilor pentru etapa națională.

De asemenea, lucrările vor fi corectate digitalizat. Rezultatele vor fi apreciate prin punctaje de la 0 la 100, conform baremelor.

Elevii vor putea vedea lucrările înainte să depună contestații, atât la etapa județeană, cât și la etapele zonală și națională.

Noi reguli pentru participarea elevilor la olimpiadele naționale

elevii pot participa la o clasă superioară celei în care sunt înscriși în anul școlar în care se desfășoară competiția, în interiorul aceluiași ciclu de învățământ (gimnazial/liceal). Nu este permisă participarea la o clasă inferioară celei în care elevii sunt înscriși în anul școlar în care se desfășoară competiția.

elevii cuprinși într-o formă de școlarizare în spital sau la domiciliu pot susține probele etapelor olimpiadelor școlare, cu excepția probelor practice, în spital, respectiv la domiciliu, cu aprobarea comisiei responsabile de organizarea etapei respective a competiției școlare.

olimpiadele școlare se pot desfășura și în format online

evaluarea lucrărilor la probele scrise se poate face digitalizat

