”Subteran Românesc”: un altfel de festival românesc la Alba Iulia. De la stand up poetry la Balkan Party și concert El Negro

O nouă ediție a Cenaclului Art va avea loc în spațiile Ryma. Cenaclul va avea loc duminică, 30 noiembrie, ora 19:00, în cadrul evenimentului „Subteran Românesc” 2025 și va debuta cu un „Stand up poetry & harmony”.

Este vorba despre un atelier interactiv de poezie, muzică și improvizație, moderat de Marcel Vișa, intrarea fiind liberă. Cenaclul Art rămâne un spațiu care încurajează expresia liberă. Toți poeții, cântăreții, cantautorii și creatorii sunt bineveniți să-și prezinte textele, melodiile și momentele artistice.

Atmosfera este una deschisă și colaborativă, iar pentru cei care vor să cânte sau să improvizeze, sunt disponibile o chitară, un djembe și un cajon. Participanții sunt invitați să contribuie cu voce, ritm, versuri sau orice formă de expresie artistică.

Programul complet al festivalului „Subteran Românesc” 2025

Sâmbătă – 29 noiembrie

21:00 – TRIO ROMANȚA DE CATIFEA – Cântece de pahar

23:00 – Afterparty | Muzici de petrecere

Duminică- 30 noiembrie

16:00 – Lansare de carte: Aurul românesc. Istoria lui din vechime până azi – Ion Rusu Abrudeanu

17:00 – Expoziție foto 3D: Subteranele Roșiei Montane – Jaroslav Šanda & Ivan Rous

19:00 – Cenaclul Art: „Stand up poetry & harmony”

22:00 – Party

Luni 1 decembrie

14:00 – 19:00 – Balkan Party cu BalkaNed

19:00 – Concert EL NEGRO (trio acustic)

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News