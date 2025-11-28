Eveniment
Avertismentul MAI: Nu ridicaţi drone în minivacanţa de 1 Decembrie. Operarea neautorizată poate pune în pericol siguranța publică
Ministerul Afacerilor Interne recomandă cetățenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanței dedicate Zilei Naționale. Potrivit reprezentanților MAI, operarea neautorizată poate afecta activități importante desfășurate de autorități și poate pune în pericol siguranța persoanelor.
„Recomandăm cetățenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanței dedicată sărbătoririi Zilei Naționale, cu excepția cazurilor în care se dețin autorizațiile necesare, conform legislației în vigoare.
Înțelegem că mulți dintre voi folosiți dronele pentru filmări si activități recreative, dar, trebuie să ținem cont că anumite zone se află sub restricții temporare de zbor, iar operarea neautorizată poate afecta activități importante desfășurate de autorități și poate pune în pericol siguranța persoanelor”, au transmis reprezentanții MAI, pe pagina de Facebook.
Potrivit MAI, restricțiile temporare de zbor sunt importante:
- pentru protejarea spațiului aerian și evitarea incidentelor;
- pentru a permite intervenții și activități oficiale, fără interferențe;
- pentru a preveni eventuale sancțiuni sau consecințe neplăcute pentru operatori.
