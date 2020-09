ADR Centru: Peste 98 milioane lei, solicitați de primării pentru pregătirea proiectelor cu fonduri nerambursabile până în 2027

Pentru cine mă cunoaște, e clar că nu sunt, neapărat, un om al vorbelor cât, mai degrabă, un om care acționează, care caută și găsește soluții. Fără condiționări de timp, fără scuze, fără „las’ că merge și-așa”. Asta am făcut la Garda de Mediu, asta am făcut ca fost prefect de Alba, fie la birou, fie printre oamenii afectați de inundații sau alte situații de criză. Pentru mulți, ori că sunt foști colegi din instituțiile cu care am colaborat, ori oameni cărora le-am întins, la greu, o mână de ajutor, rămân același Dănuț Hălălai!

Asta e postura din care am intrat și în PRO România. Mulți m-au sfătuit să aleg un partid consacrat, să cer funcții, locuri pe liste și alte asemenea avantaje. Ce vreau să vă spun e că am cântărit și cu mintea și cu inima și sunt sigur că am ales familia politică perfectă.

Cred în proiecte serioase, nu mă sperie să iau lucruri de la zero și să le dezvolt dar, dincolo de orice, viața mi-a demonstrat că ceea ce contează sunt oamenii. Cum să nu îl apreciez, de exemplu, pe Horațiu Florea? Un tânăr, venit din mediul privat, care și-a asumat și a reușit ca, în circa doi ani, să pună pe picioare organizația județeană a PRO România și să aducă în echipă oameni de mare valoare. E candidatul nostru la Președinția Consiliului Județean Alba și vă garantez că aveți toate motivele să îl votați.

Cum să nu fiu onorat să mă aflu pe lista de consilieri județeni, alături de doctorul Mircea Frențiu? Un munte de profesionalism și o mare de empatie. Cum să nu mă simt, mai mult decât coleg, cu avocatul Gheorghe Beleiu, candidatul nostru la Primăria din Alba Iulia? Și-a asumat, la fel ca mine, construcția unui proiect politic dedicat, strict, cetățenilor. Iar ca cei pe care i-am enumerat mai sus, suntem sute. În fiecare localitate din județ, acolo unde propunem oameni capabili să facă administrație. Cu dedicare, implicare și sinceritate față de comunitatea locală.

Nu sunt omul care să facă promisiuni doar de dragul promisiunilor dar vreau să-i asigur pe oamenii din județul Alba că toată experiența mea politică, administrativă și cea din plan personal va fi folosită pentru o echipă cât o stare de spirit: PRO România!

Emil-Dănuț Hălălai, candidat PRO România la Consiliul Județean Alba

Comandat de PRO România – Organizația Județeană Alba

Executat de SC INDEPENDENT SRL – portal: https://alba24.ro

CUI mandatar financiar județean: 21200010