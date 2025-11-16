Pregătiri pentru sezonul rece 2025-2026 în Alba: cum se va interveni pentru deszăpezire. LISTA drumurilor închise pe timp de iarnă

Pregătiri pentru sezonul rece 2025-2026 în Alba: Consiliul Județean Alba a stabilit planul operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2025-2026.

Este vorba despre modul de prevenire și organizare a intervențiilor pentru combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor județene din Județul Alba, în vederea asigurării viabilității drumurilor pe timp de iarnă.

Drumurile județene din administrarea Consiliului Județean Alba au o lungime totală de 830.896 km.

Având în vedere starea tehnică a drumurilor județene (îmbrăcăminți rutiere degradate, cu slabă etanșeitate) precum și necesitatea apărării acestora împotriva degradării pe timp de dezgheț, prevenirea și combaterea lunecușului se va face utilizand ca material antiderapant (nisip) și doar 10% max. 35% fondanți chimici (sare).

Deszăpezire în iarna 2025-2026 pe drumurile județene din Alba. Mod de intervenție

Se va acționa în funcție de nivelul de intervenție și clasa tehnică, importanța economică și administrativă a drumului, astfel:

Nivel 1: Drumurile judeţene care asigură legătura cu gările, porturile, aeroporturile, punctele de trecere a frontierei sau care condiţionează aprovizionarea centrelor economice importante cu materii prime, alimente sau forţa de muncă şi drumurile naţionale ce leagă staţiunile turistice – 8 sectoare, 103,56 km

Nivel 2: drumurile judeţene care asigură legătura cu centrele de comună – 35 sectoare, 452,41 km

Nivel 3: Restul drumurilor publice care trebuie menţinute în stare de viabilitate – 23 sectoare, 200,5 km

Nivel 4: Sectoarele de drumuri publice cu trafic redus de vehicule – 15 sectoare, 74,4 km

Serviciile de deszăpezire a drumurilor județene vor asigura o circulație rutieră pe drumurile județene în condiții de siguranță în timpul iernii

Intervenții: activități preventive de răspândire antiderapant, continuu și prioritar; prevenire înzăpezire prin patrularea cu autoutilaje pe timp de ninsori, viscol slab (sub 30 km/h); intervenție în maximum 3 ore de la semnalarea fenomenului de lunecuș; deszăpezire – cel mult în 8 ore de la încetarea viscolului/ ninsorii viscolite, pe cel puțin o bandă

Deszăpezire în iarna 2025-2026 pe drumurile județene din Alba. Stocuri de materiale și utilaje necesare

Cantitatea totală de material antiderapant necesar pentru iarna 2025-2026 este de 18.906 tone, din care 15.275,25 tone nisip şi 3.630,75 tone sare (clorura de sodiu)

Până la data de 1 noiembrie 2025 sunt asigurate 6.617,10 tone de material antiderapant (35% din total).

Până la 1 decembrie 2025 trebuie asigurate 50% din cantitatea necesara de material antiderapant – 9.453,00 to. Până la 31 decembrie 2025 trebuie asigurată 75% din cantitatea necesară de material antiderapant : 14.179,50 tone. Completarea până la 100% se face în funcție de condițiile meteo și stocuri.

Zona: Alba Iulia – Aiud – Blaj – Sebeș – Cugir: 691,57 km; 52 utilaje (DPL SA și închiriate) – 2 autogredere, 7 ecxcavatoare/încărcătoare, 20 autobasculante cu lamă și RSP, 13 autobasculante cu lamă și benă, 10 autovehicule revizie drum; 11413 tone nisip, 2450 tone sare, 132,8 tone motorină pentru utilaje

Zona Câmpeni – 139,3 km, 10 utilaje și echipamente (autofreză, 5 autobasculante echipate cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată, 2 excavatoare, 1 autobasculantă cu lamă și benă, autovehicul revizie drum; din total, 2 autovehicule proprii DPL SA și 8 închiriate); 3862,25 tone nisip, 1180 tone sare – pentru tot sezonul de iarnă; 23,5 tone motorină pentru utilaje

Drumuri județene închise în iarna 2025-2026

Au fost stabilite cinci sectoare de drumuri judeţene cu o lungime totală de 26,21 km care vor fi închise pe perioada iernii din cauza unui trafic rutier foarte redus. Localităţile aferente au asigurate rute ocolitoare, potrivit CJ Alba.

Drumul judetean / Sectorul de drum închis / Varianta ocolitoare

1. DJ 704 A : DN7 – Pianu de Jos – Pianu de Sus – Strungari – Răchita – DN 67C: de la km 16+850 la km 19+350, pe 2,50 km între localităţile Strungari şi Răchita / varianta ocolitoare DN 67C, cu acces din DN 1 (Sebeş)

: DN7 – Pianu de Jos – Pianu de Sus – Strungari – Răchita – DN 67C: de la km 16+850 la km 19+350, pe 2,50 km / varianta ocolitoare DN 67C, cu acces din DN 1 (Sebeş) 2. DJ 705H : Cheile Cibului (DJ705D – Glod – Nădăştie (DJ705D) de la km.0+000 la km.2+335, pe 2,335 km/ varianta ocolitoare: DJ 705D

: Cheile Cibului (DJ705D – Glod – Nădăştie (DJ705D) de la km.0+000 la km.2+335, pe 2,335 km/ varianta ocolitoare: DJ 705D 3. DJ 750 C : Sălciua de Sus – Valea Largă – Ponor – Rîmeţ – Valea Mănăstirii – Stremţ – Teiuş/ de la km 5+000 la km 10+000 și de la km 27+500 la km 35+760, pe 13,260 km între localităţile Râmeț şi Valea Mănăstirii / varianta ocolitoare: DJ 750C, cu acces din DN 1 (Teiuș) și DN 75 (Sălciua) sau varianta din DJ 107 I, cu acces din DN 1 (Aiud)

: Sălciua de Sus – Valea Largă – Ponor – Rîmeţ – Valea Mănăstirii – Stremţ – Teiuş/ de la km 5+000 la km 10+000 și de la km 27+500 la km 35+760, pe 13,260 km / varianta ocolitoare: DJ 750C, cu acces din DN 1 (Teiuș) și DN 75 (Sălciua) sau varianta din DJ 107 I, cu acces din DN 1 (Aiud) 4. DJ762 : limită Judeţul Hunedoara – Dealul Crişului – Valea Maciului – Mărtesti – Vidra – Lunca de Jos – Vârtăneşti- Burzoneşti – Mihoieşti (DN75) de la km.40+600 la km.46+300, pe 5,70 km, între localitatea Valea Vidrişorii şi limită judeţul Hunedoara / varianta ocolitoare: nu este cazul

: limită Judeţul Hunedoara – Dealul Crişului – Valea Maciului – Mărtesti – Vidra – Lunca de Jos – Vârtăneşti- Burzoneşti – Mihoieşti (DN75) de la km.40+600 la km.46+300, pe 5,70 km, / varianta ocolitoare: nu este cazul 5. DJ 742: Gura Roşiei (DN 74 A) – Iacobeşti – Ignăţeşti – Balmoşeşti – Roşia Montană de la km 7+000 la km 9+415, pe 2,415 km între localitățile Roșia Montană și Piatra Corbului/ varianta ocolitoare: nu este cazul

