Connect with us

Administrație

Pregătiri pentru sezonul rece 2025-2026 în Alba: cum se va interveni pentru deszăpezire. LISTA drumurilor închise pe timp de iarnă

Publicat

acum 42 de secunde

Pregătiri pentru sezonul rece 2025-2026 în Alba: Consiliul Județean Alba a stabilit planul operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2025-2026.

Este vorba despre modul de prevenire și organizare a intervențiilor pentru combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor județene din Județul Alba, în vederea asigurării viabilității drumurilor pe timp de iarnă.

Drumurile județene din administrarea Consiliului Județean Alba au o lungime totală de 830.896 km.

Având în vedere starea tehnică a drumurilor județene (îmbrăcăminți rutiere degradate, cu slabă etanșeitate) precum și necesitatea apărării acestora împotriva degradării pe timp de dezgheț, prevenirea și combaterea lunecușului se va face utilizand ca material antiderapant (nisip) și doar 10% max. 35% fondanți chimici (sare).

Deszăpezire în iarna 2025-2026 pe drumurile județene din Alba. Mod de intervenție

Se va acționa în funcție de nivelul de intervenție și clasa tehnică, importanța economică și administrativă a drumului, astfel:

  • Nivel 1: Drumurile judeţene care asigură legătura cu gările, porturile, aeroporturile, punctele de trecere a frontierei sau care condiţionează aprovizionarea centrelor economice importante cu materii prime, alimente sau forţa de muncă şi drumurile naţionale ce leagă staţiunile turistice – 8 sectoare, 103,56 km
  • Nivel 2: drumurile judeţene care asigură legătura cu centrele de comună – 35 sectoare, 452,41 km
  • Nivel 3: Restul drumurilor publice care trebuie menţinute în stare de viabilitate – 23 sectoare, 200,5 km
  • Nivel 4: Sectoarele de drumuri publice cu trafic redus de vehicule – 15 sectoare, 74,4 km

Serviciile de deszăpezire a drumurilor  județene vor asigura o circulație rutieră pe drumurile județene în condiții de siguranță în timpul iernii

Intervenții: activități preventive de răspândire antiderapant, continuu și prioritar; prevenire înzăpezire prin patrularea cu autoutilaje pe timp de ninsori, viscol slab (sub 30 km/h); intervenție în maximum 3 ore de la semnalarea fenomenului de lunecuș; deszăpezire – cel mult în 8 ore de la încetarea viscolului/ ninsorii viscolite, pe cel puțin o bandă

Deszăpezire în iarna 2025-2026 pe drumurile județene din Alba. Stocuri de materiale și utilaje necesare

Cantitatea totală de material antiderapant necesar pentru iarna 2025-2026 este de 18.906 tone, din care 15.275,25 tone nisip şi 3.630,75 tone sare (clorura de sodiu)

Până la data de 1 noiembrie 2025 sunt asigurate 6.617,10 tone de material antiderapant (35% din total).

Până la 1 decembrie 2025 trebuie asigurate 50% din cantitatea necesara de material antiderapant – 9.453,00 to. Până la 31 decembrie 2025 trebuie asigurată 75% din cantitatea necesară de material antiderapant : 14.179,50 tone. Completarea până la 100% se face în funcție de condițiile meteo și stocuri.

  • Zona: Alba Iulia – Aiud – Blaj – Sebeș – Cugir: 691,57 km; 52 utilaje (DPL SA și închiriate) – 2 autogredere, 7 ecxcavatoare/încărcătoare, 20 autobasculante cu lamă și RSP, 13 autobasculante cu lamă și benă, 10 autovehicule revizie drum; 11413 tone nisip, 2450 tone sare, 132,8 tone motorină pentru utilaje
  • Zona Câmpeni – 139,3 km, 10 utilaje și echipamente (autofreză, 5 autobasculante echipate cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată, 2 excavatoare, 1 autobasculantă cu lamă și benă, autovehicul revizie drum; din total, 2 autovehicule proprii DPL SA și 8 închiriate); 3862,25 tone nisip, 1180 tone sare – pentru tot sezonul de iarnă; 23,5 tone motorină pentru utilaje

Drumuri județene închise în iarna 2025-2026

Au fost stabilite cinci sectoare de drumuri judeţene cu o lungime totală de 26,21 km care vor fi închise pe perioada iernii din cauza unui trafic rutier foarte redus. Localităţile aferente au asigurate rute ocolitoare, potrivit CJ Alba.

Drumul judetean / Sectorul de drum închis / Varianta ocolitoare

  • 1. DJ 704 A: DN7 – Pianu de Jos – Pianu de Sus – Strungari – Răchita – DN 67C: de la km 16+850 la km 19+350, pe 2,50 km între localităţile Strungari şi Răchita/ varianta ocolitoare DN 67C, cu acces din DN 1 (Sebeş)
  • 2. DJ 705H: Cheile Cibului (DJ705D – Glod – Nădăştie (DJ705D) de la km.0+000 la km.2+335, pe 2,335 km/ varianta ocolitoare: DJ 705D
  • 3. DJ 750 C: Sălciua de Sus – Valea Largă – Ponor – Rîmeţ – Valea Mănăstirii – Stremţ – Teiuş/ de la km 5+000 la km 10+000 și de la km 27+500 la km 35+760, pe 13,260 km între localităţile Râmeț şi Valea Mănăstirii/ varianta ocolitoare: DJ 750C, cu acces din DN 1 (Teiuș) și DN 75 (Sălciua) sau varianta din DJ 107 I, cu acces din DN 1 (Aiud)
  • 4. DJ762: limită Judeţul Hunedoara – Dealul Crişului – Valea Maciului – Mărtesti – Vidra – Lunca de Jos – Vârtăneşti- Burzoneşti – Mihoieşti (DN75) de la km.40+600 la km.46+300,  pe 5,70 km, între localitatea Valea Vidrişorii şi limită judeţul Hunedoara/ varianta ocolitoare: nu este cazul
  • 5. DJ 742: Gura Roşiei (DN 74 A) – Iacobeşti – Ignăţeşti – Balmoşeşti – Roşia Montană de la km 7+000 la km 9+415, pe 2,415 km între localitățile Roșia Montană și Piatra Corbului/ varianta ocolitoare: nu este cazul
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 43 de secunde

Pregătiri pentru sezonul rece 2025-2026 în Alba: cum se va interveni pentru deszăpezire. LISTA drumurilor închise pe timp de iarnă
Evenimentacum 21 de minute

Rezultate LOTO: Tragerile Loto 6/49, Loto 5/40, Joker, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus din 16 noiembrie. Numerele câștigătoare
Evenimentacum 45 de minute

Accident pe autostrada A1 Sebeș-Deva. Două mașini s-au lovit. Intervin echipaje ISU Alba
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 2 luni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 43 de secunde

Pregătiri pentru sezonul rece 2025-2026 în Alba: cum se va interveni pentru deszăpezire. LISTA drumurilor închise pe timp de iarnă
Administrațieacum 4 ore

FOTO: Pregătiri pentru deschiderea Târgului de Crăciun la Alba Iulia. Au fost montate patinoarul, caruselul, scena și căsuțele
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

crește accia la carburanti
Economieacum 3 ore

Ajunge motorina la 10 lei litrul la pompă? Ce spun specialiștii și autoritățile despre creșterea prețului la combustibil
Economieacum 5 ore

Când intră pensiile pe card în decembrie și perioada pentru plăți în numerar. O categorie de pensionari va primi bani în plus
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 2 zile

Reforma administrației locale. Câte posturi vor fi desființate și când încep concedierile. Anunțul ministrului Dezvoltării
Evenimentacum 4 zile

Ministrul Dezvoltării: rata de încasare a amenzilor rutiere este mult sub media UE. Explicații privind măsurile propuse
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 8 ore

Crosul Unirii 2025 va fi organizat sâmbătă, 22 noiembrie, în șanțurile Cetății din Alba Iulia
Evenimentacum 8 ore

Polo feminin: sportivele CSM Unirea Alba Iulia au câștigat meciul cu ZVK Steaua Roșie Belgrad, în preliminariile Conference Cup
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

LIVE: Festivalul Național de Folclor ”Mureș, pe marginea ta”, la Ocna Mureș. Concurs și spectacol folcloric extraordinar
Evenimentacum 3 ore

Postul Crăciunului: cum se ține post. Beneficii pentru sănătatea organismului și ce trebuie evitat
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Evenimentacum 4 zile

România are un mineral esențial pentru inteligența artificială, dar nu deține tehnologia. Ministrul Miruță: Vor exista investiții
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 ore

Recomandările unui medic specialist pentru pacienții cu diabet. Ce pot face pentru a evita agravarea bolii
Evenimentacum 3 ore

Postul Crăciunului: cum se ține post. Beneficii pentru sănătatea organismului și ce trebuie evitat
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Numărul maxim de elevi în clasele de liceu, din anul școlar 2026-2027. Reguli pregătite de Ministerul Educației
Educațieacum 3 zile

Clase separate indiferent de numărul de elevi, în comunele izolate din țară. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Mai mult din Educatie