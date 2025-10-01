Connect with us

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie

acum 4 secunde

Un drum comunal din satul Tibru, comuna Cricău, devine impracticabil atunci când plouă, a transmis un cititor Alba24. Acesta a trasmis și câteva imagini video recente, în care se poate observa noroiul care se formează și care crează un mare disconfort localnicilor. 

”Vă aduc la cunoștință situația gravă a unui drum comunal din satul Tibru, comuna Cricău, tronsonul de la biserică în sus.

Drumul este plin de gropi și impracticabil, mai ales la ploi sau în timpul iernii, punând în pericol circulația autoturismelor și a utilajelor agricole.

Am făcut sesizări către primărie, însă nu s-a luat nici o măsură concretă.

Atașez imagini recente pentru a ilustra situația. Consider că acest caz merită mediatizat pentru a determina autoritățile să intervină” a precizat cititorul.

