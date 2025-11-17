FOTO-VIDEO: Gala Studenților 2025 la Alba Iulia. Premii pentru tinerii cu inițiativă din comunitate

Gala Studenților, ediția a IV-a, la Alba Iulia. Studenții cei mai implicați în organizații, în comunitate sau în proiecte ale generației lor, alături de asociațiile din care provin au fost premiați, luni, în cadrul unui eveniment la Casa de Cultură a Studenților din municipiu.

Evenimentul marchează recunoașterea studenților cu inițiativă din comunitate.

Gala Studenților, ediția a IV-a, la Alba Iulia. Premii acordate

Premii reprezentanți Liga Studenților din Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Raul Ovidiu Balea – Facultatea de Informatică și Inginerie, specializarea Ingineria Mediului, anul 2

Andrada Bodolan – Facultatea de Drept și Științe Sociale, specializarea Drept, anul 2

Iosif Andrei Butyka – Facultatea de Informatică și Inginerie, specializarea Informatică, anul 2.

Cristi Valentin Bran – Facultatea de Științe Economice, Specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor, anul 2

Cristian Liviu Crișan – Facultatea de Informatică și Inginerie, Specializarea Inginerie urbană și dezvoltare regională, anul 3

Andrei Sebastian Manea – Facultatea de Informatică și Inginerie, Specializarea Programare avansată și baze de date, master anul 1

Silvia Cristiana Mocean – Facultatea de Informatică și Inginerie, Specializarea informatică, anul 3

Andreea Florina Hîrceagă – Facultatea de Informatică și Inginerie, Specializarea Programare avansată și baze de date, master anul 1

Cătălina Stoian – Facultatea de Științe Economice, Specializarea Contabilitate și informatică de gestiune, anul 2

Andreea Georgiana Zolotariov-Vesa – Facultatea de Istorie, Litere și Științe Educaționale, Specializarea Istorie, anul 2

Președintele ligii, Marius-Andrei Barbu

Premii reprezentanți Erasmus Student Network Alba Iulia, de la Universitatea ”1 Decembrie 1918”

Cătălina Stoian, Facultatea de Științe Economice, anul 2, Contabilitate și Informatică de Gestiune

Marin Popovici, Facultatea de Informatică și Inginerie, anul 3, Informatică

Anastasia Sopivnic, Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, anul 3, Traducere și interpretare (germană-engleză)

Maxim Pădurean, Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, anul 3, Istorie

Dorin Donțu, Facultatea de Informatică și Inginerie, anul 3, Informatică

Oleksandra Nestoryk, Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, anul 2, Limbă, literatură și cultură engleză în context European

Valeria Puiu, Facultatea de Științe Economice, anul 2, Marketing

Carina Popovschi, Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, anul 2, Traducere și interpretare (franceză-engleză)

Rima Prepeliță, Facultatea de Științe Economice, anul 3, Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Dumitru Jorovlea, Facultatea de Științe Economice, anul 3, Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Premii studenți desemnați de Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră al Universității „1 Decembrie 1918”

Mihaela-Andreea Bălos, specializarea Maketing și Promovarea Vânzărilor-Master, Facultatea de Științe Economice, anul II

Mircea Daniel Dulgheru, specializarea Administrație Publică, Facultatea de Drept și Științe Sociale, anul II

Maria Margareta Florean, specializarea Sociologie, Facultatea de Drept și Științe Sociale, anul II

Louis AntonioNavarro Martinez, specializarea Maketing și Promovarea Vânzărilor-Master, Facultatea de Științe Economice, anul II

Daniela Camelia Nistor, specializarea Administrație Publică, Facultatea de Drept și Științe Sociale, anul II

Delia Popa, Facultatea de Științe Economice, Specializarea Administrarea Afacerilor, Anul III

Nuțu-Ioachim Răhăian, specializarea Sociologie, Facultatea de Drept și Științe Sociale, anul II

Andreea Florina Hîrceagă, specializarea Programare Avansată și Baze de Date, Facultatea de Informatică și Inginerie, anul I, Master

Ana Maria Butyka, specializarea Programare Avansată și Baze de Date, Facultatea de Informatică și Inginerie, anul I, Master

Alexandru Gabriel David, specializarea Programare Avansată și Baze de Date, Facultatea de Informatică și Inginerie, anul I Master

Premii studenți desemnați de Organizația Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Extensia Universitară Alba Iulia

Studenți de la Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției

Ioana Maria Popa, anul 4

Mariana Haidău, anul 1

Eduard Oltean, anul 1

Paula Dolores Muntean, anul 4

Meda Fenișer, anul 2

Iulia Nut, anul 2

Radu Varga, anul 2

Marius Epurescu, anul 1

Petru Trif – anul 2

Premii studenți desemnați de Uniunea Tinerilor Basarabeni din Alba Iulia

Irina Cobzarenco, Facultatea de Drept și Științe Sociale, specializarea Drept, anul 4

Adriana Vdovicenco, Facultatea de Științe Economice, specializarea Marketing și promovarea vânzărilor, master anul 1

Doina Midrigan, Facultatea de Științe Economice, specializarea Marketing și promovarea vânzărilor, master anul 1

Cristian Catari, Facultatea de Științe Economice, specializarea Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii, master anul 1

Daniela Ababi, Facultatea de Științe Economice, specializarea Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii, master anul 2

AnaȚurcanu, Facultatea de Drept și Științe Sociale, specializarea Asistență Managerială și Administrativă, master anul 1

Stanislav Oprea, Facultatea de Drept și Științe Sociale, specializarea Asistență Managerială și Administrativă, master anul 2

Roman Blidaru, Facultatea de Științe Economice, specializarea Marketing, anul 2

Daniel Brîneac, Facultatea de Drept și Științe Sociale, specializarea Drept, anul 2

Dorin Adrian, Facultatea de Științe Economice, specializarea Administrarea Afacerilor, anul 2

Premii studenți desemnați de Asociația Europeană a Studenților în Drept (ELSA) Alba Iulia

Studenți de la Facultatea de Drept și Științe Sociale a Universității “1 Decembrie 1918”

Flori-Călina Chici –specializarea Drept, anul 2

Ioana-Elisa Cărășel – specializarea Drept, anul 2

Daniel-Vasile Bârz – specializarea Drept, anul 2

Iulia-Elena Codrin – specializarea Drept, anul 2

Delia-NicolaGoagăra – specializarea Drept, anul 2

Luana Teodora Stirb Nedel – specializarea Drept, anul 2

Andreea-Teodora Pienar – specializarea Administratie Publica, anul 2

Virgina Rotaru – specializarea Drept, anul 1

Bianca Cigoreanu – specializarea Drept, anul 1

Premii studenți desemnați de Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) – Filiala Alba Iulia

Studenți ai Universității “1 Decembrie 1918”

Anamaria Todor – Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, anul III

Bogdan Arion – Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, anul II

Maria Varga – Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, anul III

Samuel Popa – Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, anul II

Ștefan Furdui – Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, anul III

Iustin Mureșan – Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, anul IV

Ioana Vlasa – Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, anul III

Ionuț Mirci – Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologie Comparată, anul I

Mircea Muntean – Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, an IV

Vlad Mureșan – Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, anul II

Gala Studenților se va încheia cu spectacolul de stand-up comedy susținut de Geo Adrian și George Dumitru.

Evenimentul este realizat cu ocazia Zilei Internaționale a Studenților, având sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, parteneri fiind Liga Studenților din Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români – filiala Alba Iulia, Organizația Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Extensia Universitară Alba Iulia, Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al UAB, Erasmus Student Network Alba Iulia, Asociația Europeană a Studenților în Drept (ELSA) Alba Iulia și Uniunea Tinerilor Basarabeni din Alba Iulia.

Gala Studenților este organizată de către Casa de Cultură a Studenților (CCS) și Primăria municipiului Alba Iulia.

