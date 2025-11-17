Educație
FOTO-VIDEO: Gala Studenților 2025 la Alba Iulia. Premii pentru tinerii cu inițiativă din comunitate
Gala Studenților, ediția a IV-a, la Alba Iulia. Studenții cei mai implicați în organizații, în comunitate sau în proiecte ale generației lor, alături de asociațiile din care provin au fost premiați, luni, în cadrul unui eveniment la Casa de Cultură a Studenților din municipiu.
Evenimentul marchează recunoașterea studenților cu inițiativă din comunitate.
Gala Studenților, ediția a IV-a, la Alba Iulia. Premii acordate
Premii reprezentanți Liga Studenților din Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- Raul Ovidiu Balea – Facultatea de Informatică și Inginerie, specializarea Ingineria Mediului, anul 2
- Andrada Bodolan – Facultatea de Drept și Științe Sociale, specializarea Drept, anul 2
- Iosif Andrei Butyka – Facultatea de Informatică și Inginerie, specializarea Informatică, anul 2.
- Cristi Valentin Bran – Facultatea de Științe Economice, Specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor, anul 2
- Cristian Liviu Crișan – Facultatea de Informatică și Inginerie, Specializarea Inginerie urbană și dezvoltare regională, anul 3
- Andrei Sebastian Manea – Facultatea de Informatică și Inginerie, Specializarea Programare avansată și baze de date, master anul 1
- Silvia Cristiana Mocean – Facultatea de Informatică și Inginerie, Specializarea informatică, anul 3
- Andreea Florina Hîrceagă – Facultatea de Informatică și Inginerie, Specializarea Programare avansată și baze de date, master anul 1
- Cătălina Stoian – Facultatea de Științe Economice, Specializarea Contabilitate și informatică de gestiune, anul 2
- Andreea Georgiana Zolotariov-Vesa – Facultatea de Istorie, Litere și Științe Educaționale, Specializarea Istorie, anul 2
Președintele ligii, Marius-Andrei Barbu
Premii reprezentanți Erasmus Student Network Alba Iulia, de la Universitatea ”1 Decembrie 1918”
- Cătălina Stoian, Facultatea de Științe Economice, anul 2, Contabilitate și Informatică de Gestiune
- Marin Popovici, Facultatea de Informatică și Inginerie, anul 3, Informatică
- Anastasia Sopivnic, Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, anul 3, Traducere și interpretare (germană-engleză)
- Maxim Pădurean, Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, anul 3, Istorie
- Dorin Donțu, Facultatea de Informatică și Inginerie, anul 3, Informatică
- Oleksandra Nestoryk, Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, anul 2, Limbă, literatură și cultură engleză în context European
- Valeria Puiu, Facultatea de Științe Economice, anul 2, Marketing
- Carina Popovschi, Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, anul 2, Traducere și interpretare (franceză-engleză)
- Rima Prepeliță, Facultatea de Științe Economice, anul 3, Economia comerţului, turismului şi serviciilor
- Dumitru Jorovlea, Facultatea de Științe Economice, anul 3, Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Premii studenți desemnați de Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră al Universității „1 Decembrie 1918”
- Mihaela-Andreea Bălos, specializarea Maketing și Promovarea Vânzărilor-Master, Facultatea de Științe Economice, anul II
- Mircea Daniel Dulgheru, specializarea Administrație Publică, Facultatea de Drept și Științe Sociale, anul II
- Maria Margareta Florean, specializarea Sociologie, Facultatea de Drept și Științe Sociale, anul II
- Louis AntonioNavarro Martinez, specializarea Maketing și Promovarea Vânzărilor-Master, Facultatea de Științe Economice, anul II
- Daniela Camelia Nistor, specializarea Administrație Publică, Facultatea de Drept și Științe Sociale, anul II
- Delia Popa, Facultatea de Științe Economice, Specializarea Administrarea Afacerilor, Anul III
- Nuțu-Ioachim Răhăian, specializarea Sociologie, Facultatea de Drept și Științe Sociale, anul II
- Andreea Florina Hîrceagă, specializarea Programare Avansată și Baze de Date, Facultatea de Informatică și Inginerie, anul I, Master
- Ana Maria Butyka, specializarea Programare Avansată și Baze de Date, Facultatea de Informatică și Inginerie, anul I, Master
- Alexandru Gabriel David, specializarea Programare Avansată și Baze de Date, Facultatea de Informatică și Inginerie, anul I Master
Premii studenți desemnați de Organizația Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Extensia Universitară Alba Iulia
Studenți de la Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției
- Ioana Maria Popa, anul 4
- Mariana Haidău, anul 1
- Eduard Oltean, anul 1
- Paula Dolores Muntean, anul 4
- Meda Fenișer, anul 2
- Iulia Nut, anul 2
- Radu Varga, anul 2
- Marius Epurescu, anul 1
- Petru Trif – anul 2
Premii studenți desemnați de Uniunea Tinerilor Basarabeni din Alba Iulia
- Irina Cobzarenco, Facultatea de Drept și Științe Sociale, specializarea Drept, anul 4
- Adriana Vdovicenco, Facultatea de Științe Economice, specializarea Marketing și promovarea vânzărilor, master anul 1
- Doina Midrigan, Facultatea de Științe Economice, specializarea Marketing și promovarea vânzărilor, master anul 1
- Cristian Catari, Facultatea de Științe Economice, specializarea Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii, master anul 1
- Daniela Ababi, Facultatea de Științe Economice, specializarea Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii, master anul 2
- AnaȚurcanu, Facultatea de Drept și Științe Sociale, specializarea Asistență Managerială și Administrativă, master anul 1
- Stanislav Oprea, Facultatea de Drept și Științe Sociale, specializarea Asistență Managerială și Administrativă, master anul 2
- Roman Blidaru, Facultatea de Științe Economice, specializarea Marketing, anul 2
- Daniel Brîneac, Facultatea de Drept și Științe Sociale, specializarea Drept, anul 2
- Dorin Adrian, Facultatea de Științe Economice, specializarea Administrarea Afacerilor, anul 2
Premii studenți desemnați de Asociația Europeană a Studenților în Drept (ELSA) Alba Iulia
Studenți de la Facultatea de Drept și Științe Sociale a Universității “1 Decembrie 1918”
- Flori-Călina Chici –specializarea Drept, anul 2
- Ioana-Elisa Cărășel – specializarea Drept, anul 2
- Daniel-Vasile Bârz – specializarea Drept, anul 2
- Iulia-Elena Codrin – specializarea Drept, anul 2
- Delia-NicolaGoagăra – specializarea Drept, anul 2
- Luana Teodora Stirb Nedel – specializarea Drept, anul 2
- Andreea-Teodora Pienar – specializarea Administratie Publica, anul 2
- Virgina Rotaru – specializarea Drept, anul 1
- Bianca Cigoreanu – specializarea Drept, anul 1
Premii studenți desemnați de Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) – Filiala Alba Iulia
Studenți ai Universității “1 Decembrie 1918”
- Anamaria Todor – Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, anul III
- Bogdan Arion – Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, anul II
- Maria Varga – Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, anul III
- Samuel Popa – Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, anul II
- Ștefan Furdui – Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, anul III
- Iustin Mureșan – Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, anul IV
- Ioana Vlasa – Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, anul III
- Ionuț Mirci – Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologie Comparată, anul I
- Mircea Muntean – Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, an IV
- Vlad Mureșan – Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, anul II
Gala Studenților se va încheia cu spectacolul de stand-up comedy susținut de Geo Adrian și George Dumitru.
Evenimentul este realizat cu ocazia Zilei Internaționale a Studenților, având sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, parteneri fiind Liga Studenților din Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români – filiala Alba Iulia, Organizația Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Extensia Universitară Alba Iulia, Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al UAB, Erasmus Student Network Alba Iulia, Asociația Europeană a Studenților în Drept (ELSA) Alba Iulia și Uniunea Tinerilor Basarabeni din Alba Iulia.
Gala Studenților este organizată de către Casa de Cultură a Studenților (CCS) și Primăria municipiului Alba Iulia.
