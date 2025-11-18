Connect with us

Eveniment

VIDEO: Bărbat din Teiuș, reținut de polițiști. A amenințat cu moartea o femeie care a refuzat să întrețină relații intime cu el

bărbat, reținut, ipj

Publicat

acum O oră

Un bărbat din Teiuș a fost reținut de polițiști după ce a amenințat cu moartea o femeie. Victima a refuzat să întrețină relații intime cu acesta. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 noiembrie 2025, polițiștii din orașul Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din orașul Teiuș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare.

Din cercetări a reieșit că bărbatul ar fi amenințat-o cu moartea pe o femeie de 30 de ani, din orașul Teiuș, în timp ce se aflau pe strada Horea din oraș, întrucât aceasta ar fi refuzat să întrețină relații sexuale.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului de 31 de ani.

În cazul bărbatului, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 11 minute

Modificări legate de funcționarea IMM-urilor: În ce condiții vor putea fi declarate inactive și dizolvate
Evenimentacum 25 de minute

Locuri de muncă în Alba: 562 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
toamna vremea meteo copaci frunze nori prognoza meteo
Evenimentacum 39 de minute

Atenționări meteo de ploi și ninsori până miercuri, 19 noiembrie. Vremea se răcește și va fi vânt puternic
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 2 luni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Pregătiri pentru sezonul rece 2025-2026 în Alba: cum se va interveni pentru deszăpezire. LISTA drumurilor închise pe timp de iarnă
Administrațieacum 2 zile

FOTO: Pregătiri pentru deschiderea Târgului de Crăciun la Alba Iulia. Au fost montate patinoarul, caruselul, scena și căsuțele
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 11 minute

Modificări legate de funcționarea IMM-urilor: În ce condiții vor putea fi declarate inactive și dizolvate
Economieacum o zi

Consiliul Concurenței: ponderea mărcilor proprii în magazine, tot mai mare. Creștere a adaosului comercial
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Tăierile ilegale de lemn. Ministerul Mediului va actualiza prețul pentru calcularea prejudiciilor
Administrațieacum 4 zile

Reforma administrației locale. Câte posturi vor fi desființate și când încep concedierile. Anunțul ministrului Dezvoltării
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

FOTO: CS Unirea Alba Iulia, rezultate excelente la Campionatul Mondial de Powerlifting. Medalie de aur și performanță istorică
cazinou online split jocuri online
Sportacum o zi

Opțiunea Split în jocurile de blackjack (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 15 ore

FOTO: Câștigătorii Festivalului-concurs Național de Folclor „Mureș, pe marginea ta”, ediția 2025 la Ocna Mureș
horoscop imagine AI Gemini
Evenimentacum o zi

Horoscop săptămânal 17-23 noiembrie: Perioadă de transformări și decizii importante
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 23 de ore

România cheltuiește anual o sumă infimă pentru cercetare, raportată la PIB. Date INS
Evenimentacum 5 zile

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 19 ore

ANSVSA: Este ilegală vânzarea online a prăjiturilor, cozonacilor de către persoane neînregistrate
Actualitateacum 2 zile

Recomandările unui medic specialist pentru pacienții cu diabet. Ce pot face pentru a evita agravarea bolii
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 15 ore

FOTO-VIDEO: Gala Studenților 2025 la Alba Iulia. Premii pentru tinerii cu inițiativă din comunitate
biblioteca din sebes
Educațieacum o zi

Comunicat de presă Primăria Sebeș: Programul educativ „Școala Bobocilor” a adus la bibliotecă 1.000 de copii
Mai mult din Educatie