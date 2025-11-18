Connect with us

Eveniment

Tăierile ilegale de lemn. Ministerul Mediului va actualiza prețul pentru calcularea prejudiciilor

Publicat

acum 3 ore

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat un proiect de lege pentru actualizarea prețului în funcție de care se calculează prejudiciile în dosarele privind tăierile ilegale de lemn.

Potrivit acesteia, în prezent prețul este de 164 de lei și nu a mai fost actualizat de opt ani.

”Știți cum se calculează prejudiciile în dosare pe tăieri ilegale?

Se înmulțesc metri cubi de lemn tăiați ilegal cu prețul mediu pentru un metru cub.

Știți care e prețul mediu luat în calcul de autorități pentru calcularea acestor prejudicii? 164 de lei. Asta deși prețul mediu real este mult mai mare de ani de zile. Și, uite așa, ajung unii infractori să fie considerați că au produs prejudicii muuuult mai mici decât cele reale.

(…) cum se stabilește care e prețul mediu pentru un metru cub de lemn luat în calcul în astfel de cazuri de autorități? Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are această datorie prin lege pe care trebuie să o inițieze.

De 8 ani această lege nu a mai fost updatată, deși prețul mediu pentru un metru cub de lemn, conform datelor de la INS, este de 272 de lei”, a transmis ministrul, pe pagina sa de Facebook.

Diana Buzoianu precizează că o să publice proiectul de lege, ”ca să recunoască toate autoritățile prețul mediu real pentru un metru cub de lemn și să folosească această sumă când calculează prejudicii”.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Aiudacum 12 minute

Incendiu la un autoturism în Unirea. Intervin pompierii
Evenimentacum 23 de minute

Vremea până la mijlocul lunii decembrie: cum începe iarna 2025-2026. Prognoza meteo actualizată, pe patru săptămâni
Economieacum 43 de minute

Modificări legate de funcționarea IMM-urilor: În ce condiții vor putea fi declarate inactive și dizolvate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 2 luni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Pregătiri pentru sezonul rece 2025-2026 în Alba: cum se va interveni pentru deszăpezire. LISTA drumurilor închise pe timp de iarnă
Administrațieacum 2 zile

FOTO: Pregătiri pentru deschiderea Târgului de Crăciun la Alba Iulia. Au fost montate patinoarul, caruselul, scena și căsuțele
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 43 de minute

Modificări legate de funcționarea IMM-urilor: În ce condiții vor putea fi declarate inactive și dizolvate
Economieacum o zi

Consiliul Concurenței: ponderea mărcilor proprii în magazine, tot mai mare. Creștere a adaosului comercial
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Tăierile ilegale de lemn. Ministerul Mediului va actualiza prețul pentru calcularea prejudiciilor
Administrațieacum 4 zile

Reforma administrației locale. Câte posturi vor fi desființate și când încep concedierile. Anunțul ministrului Dezvoltării
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 ore

FOTO: CS Unirea Alba Iulia, rezultate excelente la Campionatul Mondial de Powerlifting. Medalie de aur și performanță istorică
cazinou online split jocuri online
Sportacum o zi

Opțiunea Split în jocurile de blackjack (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 16 ore

FOTO: Câștigătorii Festivalului-concurs Național de Folclor „Mureș, pe marginea ta”, ediția 2025 la Ocna Mureș
horoscop imagine AI Gemini
Evenimentacum o zi

Horoscop săptămânal 17-23 noiembrie: Perioadă de transformări și decizii importante
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 24 de ore

România cheltuiește anual o sumă infimă pentru cercetare, raportată la PIB. Date INS
Evenimentacum 5 zile

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 19 ore

ANSVSA: Este ilegală vânzarea online a prăjiturilor, cozonacilor de către persoane neînregistrate
Actualitateacum 2 zile

Recomandările unui medic specialist pentru pacienții cu diabet. Ce pot face pentru a evita agravarea bolii
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 16 ore

FOTO-VIDEO: Gala Studenților 2025 la Alba Iulia. Premii pentru tinerii cu inițiativă din comunitate
biblioteca din sebes
Educațieacum o zi

Comunicat de presă Primăria Sebeș: Programul educativ „Școala Bobocilor” a adus la bibliotecă 1.000 de copii
Mai mult din Educatie