Tăierile ilegale de lemn. Ministerul Mediului va actualiza prețul pentru calcularea prejudiciilor

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat un proiect de lege pentru actualizarea prețului în funcție de care se calculează prejudiciile în dosarele privind tăierile ilegale de lemn.

Potrivit acesteia, în prezent prețul este de 164 de lei și nu a mai fost actualizat de opt ani.

”Știți cum se calculează prejudiciile în dosare pe tăieri ilegale?

Se înmulțesc metri cubi de lemn tăiați ilegal cu prețul mediu pentru un metru cub.

Știți care e prețul mediu luat în calcul de autorități pentru calcularea acestor prejudicii? 164 de lei. Asta deși prețul mediu real este mult mai mare de ani de zile. Și, uite așa, ajung unii infractori să fie considerați că au produs prejudicii muuuult mai mici decât cele reale.

(…) cum se stabilește care e prețul mediu pentru un metru cub de lemn luat în calcul în astfel de cazuri de autorități? Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are această datorie prin lege pe care trebuie să o inițieze.

De 8 ani această lege nu a mai fost updatată, deși prețul mediu pentru un metru cub de lemn, conform datelor de la INS, este de 272 de lei”, a transmis ministrul, pe pagina sa de Facebook.

Diana Buzoianu precizează că o să publice proiectul de lege, ”ca să recunoască toate autoritățile prețul mediu real pentru un metru cub de lemn și să folosească această sumă când calculează prejudicii”.

