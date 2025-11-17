FOTO: Câștigătorii Festivalului-concurs Național de Folclor „Mureș, pe marginea ta”, ediția 2025 la Ocna Mureș

Ediția din acest an a Festivalului-concurs Național de Folclor „Mureș, pe marginea ta” s-a încheiat duminică seara printr-un veritabil regal artistic. Marele premiu a fost câștigat de Delia Gandore (Vaslui).

Organizat de Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Consiliul Județean Alba și Primăria orașului Ocna Mureș, festivalul a oferit un spațiu profesionist de afirmare pentru tinerii interpreți de folclor din întreaga țară.

Ajuns la impresionanta ediție cu numărul XXXVII, evenimentul rămâne fidel scopului său inițial: acela de a descoperi noi voci ale cântecului popular și de a pune în dialog zone etnofolclorice diverse, păstrând totodată specificul Mureșului de Jos, transmit organizatorii.

25 de interpreți în finală

Pentru participarea la concurs au fost selectați 25 de interpreți în finală, dintre peste 40 de înscriși provenind din 19 județe.

Juriul de specialitate a evaluat prestațiile după criterii riguroase: acuratețe stilistică, autenticitate, expresivitate vocală, fidelitate față de zona folclorică reprezentată și coerența interpretării.

Participanții au demonstrat o bună înțelegere a surselor tradiționale, însă și capacitatea de a pune în valoare filonul viu al folclorului, păstrându-l relevant și actual în contextul scenic contemporan. Această întâlnire dintre tradiție și profesionalizarea interpretării este unul dintre punctele forte ale festivalului.

Concursul a fost completat de recitalurile unor artiști consacrați – Ovidiu Homorodean, Nicolae Plută, Dorina Narita, Floricica Moga, precum și ale tinerei interprete Daria Costea, laureata Marelui Premiu la ediția precedentă. Prezența acestora a consolidat legătura dintre generații, creând un arc simbolic între repertoriul consacrat și cel în formare.

De asemenea, tinerii interpreți din județul Alba – Grațiela Blaga, Maria Uțiu și Vasile Balogh – au ilustrat, prin prezența lor scenică, continuitatea unei școli de interpretare care are în județul Alba una dintre cele mai solide tradiții.

Întregul eveniment a beneficiat de acompaniamentul profesionist al Orchestrei Ansamblului Folcloric al Județului Alba, dirijată de Alexandru Pal.

Premiile

Momentul mult așteptat al serii – premierea concurenților – a confirmat valoarea competiției și potențialul tinerelor voci prezente pe scena festivalului. Juriul a decis ca Marele Premiu al ediției 2025 să fie acordat unei interprete a cărei maturitate artistică a impresionat încă de la primele fraze muzicale:

Marele Premiu: Delia Gandore (Vaslui)

Premiul I: Bianca Diana Popa (Bihor)

Premiul II: Daria Elena Gojocaru (Gorj)

Premiul III: Adela Lorena Burcă

Premii speciale: Nuria Elena Oargă (Alba), Sebastian Mihai Șerban (Mureș), Delia Valentina Bertea (Suceava)

Distribuția premiilor evidențiază atât diversitatea geografică, cât și varietatea stilistică a concurenților, demonstrând că folclorul românesc continuă să genereze interpreți autentici, bine ancorați în tradiția zonelor pe care le reprezintă.

Un moment de profundă semnificație în cadrul ediției l-a constituit evocarea inițiatorilor festivalului: Virgil Moga, vizionarul care a pus bazele proiectului și l-a ghidat cu devotament vreme de decenii, precum și Rodica Dobrin, colaboratoare esențială în consolidarea și dezvoltarea acestuia. Prin eforturile lor neîntrerupte, festivalul a devenit o adevărată instituție culturală, un spațiu de formare pentru generații întregi de interpreți.

Evenimentul s-a desfășurat duminică seara, la Casa de Cultură „Ion Sângerean” din Ocna Mureș.

Foto: Silviu Ciontea – fotograf oficial CCAB

