Coaliția a decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu. Propunere de modificare și pentru intrarea în magistratură

Coaliția a decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu a declarat marți, liderul UDMR, Kelemen Hunor. De asemenea, el a spus că în discuții a mai apărut și o solicitare de a modifica intrarea în magistratură: ”Să repunem acea perioadă de 5 ani vechime în funcții juridice pentru cei care vor să intre în magistratură și nu au făcut INM”.

El a spus, într-o emisiune la RFI, că la nivelul Coaliției s-a decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu, dar că în opinia sa se poate discuta prelungirea perioadei de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare, de la 10 la 15 ani.

Kelemen Hunor a precizat că probabil astăzi va mai avea loc o discuție între premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan, dar coaliția este obligată să trimită în această săptămână la CSM pentru avizare proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților.

”Toată lumea din coaliție este de acord să vedem dacă mai e nevoie de o consultare azi-mâine, toată lumea că în această săptămână trebuie să trimitem pentru aviz la CSM și toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum, deci 70 % din valoarea salariului.

La perioada de tranziție, eu pot să vă spun ce am propus: eu aș accepta o prelungire de la 10 la 15 ani, dacă și colegii mei vor fi de acord.

Nu cred că CSM va sta 30 de zile pentru aviz, pentru că nu trimitem un proiect nou, nu trimitem un proiect diferit.

A mai fost o solicitare cu care eu am fost de acord: să repunem acea perioadă de 5 ani vechime în funcții juridice pentru cei care vor să intre în magistratură și nu au făcut INM.

De exemplu, au fost avocați, au fost notari ș.a.m.d.” a spus Kelemen, citat de G4Media.ro

