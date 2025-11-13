Eveniment
Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Apelurile telefonice din diaspora vor costa la fel ca apelurile locale fără costuri suplimentare. Ministrul de Externe anunță că vor avea „același cost ca apelurile locale, fără limită de minute”.
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu: „Pentru milioane de români care formează cea mai numeroasă diasporă din Uniunea Europeană, apelurile către țară vor fi curând la același cost ca apelurile locale, fără limită de minute”.
Ea a precizat că Actul privind Infrastructura Gigabit, intrat în vigoare miercuri, prevede eliminarea treptată a costurilor suplimentare pentru apelurile telefonice internaționale în interiorul Uniunii Europene.
„Astăzi a intrat în vigoare Actul privind Infrastructura Gigabit care prevede eliminarea treptată, până în 2029, a costurilor suplimentare pentru apelurile telefonice efectuate dintr-un stat UE către altul. Astfel, românii din străinătate vor vorbi cu cei dragi din țară la costul unui apel local”, precizează Oana Țoiu, potrivit Mediafax.
Același cost ca apelurile locale, fără limită de minute
Această schimbare va avea un impact semnificativ iar românii din străinătate vor putea vorbi cu cei dragi din țară la costul unui apel local.
România se află pe primul loc în Uniunea Europeană ca număr de cetățeni care trăiesc în alte state membre, dar și ca procent din populația națională care a ales să emigreze în interiorul UE.
