Connect with us

Eveniment

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe

Publicat

acum 2 ore

Apelurile telefonice din diaspora vor costa la fel ca apelurile locale fără costuri suplimentare. Ministrul de Externe anunță că vor avea „același cost ca apelurile locale, fără limită de minute”.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu: „Pentru milioane de români care formează cea mai numeroasă diasporă din Uniunea Europeană, apelurile către țară vor fi curând la același cost ca apelurile locale, fără limită de minute”.

Ea a precizat că Actul privind Infrastructura Gigabit, intrat în vigoare miercuri, prevede eliminarea treptată a costurilor suplimentare pentru apelurile telefonice internaționale în interiorul Uniunii Europene.

„Astăzi a intrat în vigoare Actul privind Infrastructura Gigabit care prevede eliminarea treptată, până în 2029, a costurilor suplimentare pentru apelurile telefonice efectuate dintr-un stat UE către altul. Astfel, românii din străinătate vor vorbi cu cei dragi din țară la costul unui apel local”, precizează Oana Țoiu, potrivit Mediafax.

Același cost ca apelurile locale, fără limită de minute

Această schimbare va avea un impact semnificativ iar românii din străinătate vor putea vorbi cu cei dragi din țară la costul unui apel local.

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană ca număr de cetățeni care trăiesc în alte state membre, dar și ca procent din populația națională care a ales să emigreze în interiorul UE.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. pilu

    joi, 13.11.2025 at 10:14

    Asta-i treabă de ministru de externe ? Mă femeie, alte sunt prioritățile Romaniei în exterior, nu gulgute. Dar politca externă a noastră este făcută în altă parte și ea nu mai are obiectul muncii. Penibil.

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 15 minute

ANAF va lansa un asistent virtual care va răspunde la întrebările contribuabililor. Cum va funcționa chatbot-ul ”Ana”
barbat decedat in apartment alba iulia
Evenimentacum 47 de minute

Cazul bărbatului găsit decedat într-un apartament din Alba Iulia. Necropsia nu a putut stabili cauza morții
Educațieacum 55 de minute

Ministrul Educației: Lipsa de pregătire a profesorilor, principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 16 ore

Cât plătește Primăria Alba Iulia pentru o curățenie generală în casa primarului Velican. Locația va fi deschisă pe 30 decembrie
Administrațieacum 7 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 15 minute

ANAF va lansa un asistent virtual care va răspunde la întrebările contribuabililor. Cum va funcționa chatbot-ul ”Ana”
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum O oră

Contul unic în care se vor putea plăti amenzile rutiere, stabilit de Ministerul Finanțelor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 16 ore

Ministrul Dezvoltării: rata de încasare a amenzilor rutiere este mult sub media UE. Explicații privind măsurile propuse
Evenimentacum 22 de ore

Legea ce impune noi reguli pentru dezvoltatorii imobiliari, aprobată de Parlament. Cum se încasează plățile în avans
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 23 de ore

FOTO: Rezultate remarcabile obținute de șahiștii cugireni, la Campionatul Național al Belgiei și „Cupa Rotary”. Clasament
Evenimentacum 2 zile

Medalii de aur și argint pentru judoka Alexandru Sibișan și Laura Bogdan de la CS Unirea Alba Iulia, la Campionatul Ne Waza U23
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 3 ore

DiscoverEU 2025: Ultima zi de înscriere pentru permise gratuite de călătorie în Europa. Selecție pentru tinerii născuți în 2007
ziua veteranilor
Evenimentacum 17 ore

VIDEO: Armonii pentru Eroi, concert la Alba Iulia, dedicat Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 ore

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Evenimentacum 20 de ore

România are un mineral esențial pentru inteligența artificială, dar nu deține tehnologia. Ministrul Miruță: Vor exista investiții
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 15 ore

Spitalul Județean Sibiu, dotat cu un robot pentru pacienții oncologici
spital tarneveni psihiatrie, georgiana pascu
Evenimentacum 23 de ore

FOTO Spitalul groazei: Mizerie, pacienți lăsați dezbrăcați în frig. Probleme teribile pe secția de psihiatrie din Târnăveni
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 55 de minute

Ministrul Educației: Lipsa de pregătire a profesorilor, principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor
Educațieacum 2 zile

Titularizare 2026: proba scrisă, în 21 iulie. Când se pot înscrie candidații la concurs. Calendar și etape
Mai mult din Educatie