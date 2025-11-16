Connect with us

Administrație

FOTO: Pregătiri pentru deschiderea Târgului de Crăciun la Alba Iulia. Au fost montate patinoarul, caruselul, scena și căsuțele

Târgul de Crăciun din Alba Iulia intră pe ultima sută de metri pentru amenajare. Deschiderea va fi vineri, 21 noiembrie, în locația din Piața Visconti, pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina.

În acest an, de amenajarea acestuia se ocupă o firmă, prin decizia primăriei. Târgul va avea specific gastronomic și comercial propriu târgurilor de Crăciun europene.

Zona de atracții și divertisment în „Parcul de Crăciun” include un patinoar în suprafață de 450 mp (15 x 30 m) și un carusel în suprafață de 150 mp (10 x 15 m).

Primăria Alba Iulia asigură iluminatul festiv precum și amplasarea unui pom de Crăciun cu decorațiuni specifice.

Tot primăria a amplasat și o structură tip scenă pentru prezentarea spectacolelor. AICI detalii.

 

În locația parcului de Crăciun sunt montate deja patinoarul, caruselul, scena, căsuțele unde vor putea fi servite preparate de sezon.

Amenajările sunt similare cu cele de anul trecut.

Locația include oportunități de petrecere a timpului liber de sărbători pentru toate vârstele.

Parcul de Crăciun de la Alba Iulia va fi deschis până în 11 ianuarie 2026.

Vezi și Târguri de Crăciun 2025: unde sunt organizate cele mai cunoscute evenimente de sărbători, în România. PROGRAM

