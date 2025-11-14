Reforma administrației locale. Câte posturi vor fi desființate și când încep concedierile. Anunțul ministrului Dezvoltării

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat planurile privind reforma administrației locale și măsuri de reducere a cheltuielilor. Ar urma să fie reduse 13.000 de posturi ocupate, reprezentând 10% din total.

În anul 2026 se va aplica o măsură tranzitorie temporară, în baza căreia va fi posibilă fie reducerea numărului de posturi, fie diminuarea cheltuielilor de personal cu 10%.

În schimb, în anul 2027 va fi necesară inclusiv tăierea numărului de posturi.

”La nivelul autorităților locale sunt două modalități de reducere a cheltuielilor.

O modalitate de reducere a posturilor ce pornește de la 30% aplicabilă tuturor autorităților locale. Dacă în cadrul celor 30% avem numai posture vacante, înseamnă că nu trebuie desființate posture ocupate, deși această posibilitate există, pe Codul administrativ.

În aplicarea acestui procent de 30% am propus o frână de 20%, care înseamnă că, atunci când am mai mult de 20% posturi ocupate care ar fi afectate, să ne oprim la fiecare autoritate locală la 20%, să nu afectăm în mod major prin reducerea de 30%.

Aceste procente generate pe sistemul de autorități publice locale, cunoscând cifrele din teritoriu și din toată țara generează o reducere de 10% de posturi ocupate, aproape 13.000 de posturi ocupate”, a explicat ministrul.

Nu vor fi afectate autoritățile locale unde primarii au fost ”gospodari mai buni”

Cseke Attila a declarat că reducerea numărului de posturi ocupate nu va afecta autoritățile locale unde primarii au fost ”gospodari mai buni”.

În simularea Guvernului, este vorba despre circa 700 de unități administrativ-teritoriale unde nu va fi necesară aplicarea acestui procent de reducere, având în vedere că există multe posturi vacante.

”Există posibilitatea reducerii cheltuielilor de personal cu 10% de posturi ocupate, pe care autoritatea locală o poate alege în 2026. Este o măsură tranzitorie, temporară, pentru că din 2027 toate autoritățile trebuie să ajungă pe această procedură, care pornește de la 30% și ajunge la reducere de posturi necesare, dacă este necesar, în cadrul aceluiași UAT.

De ce 10%? Același procent este prevăzut în proiect privind autoritățile publice centrale”, mai spune ministrul.

Reduceri de personal în autoritățile publice centrale

Ministrul a precizat că reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal ar urma să aibă loc și în cazul autorităților publice centrale. Însă în aceste situații, ordonatorul principal de credite va putea aplica în mod diferențiat reducerea la nivelul autorităților subordonate.

”Adică, dacă un minister are în subordine mai multe autorități în coordonare, în mod cert există situații în care, la unele instituții în subordine, se impune o reducere mai semnificativă și la altele poate o reducere mai puțin. Dar în ansamblu, pe ordonatorul principal de credite, trebuie să rezulte o reducere de cheltuieli de personal de 10%.

Proiectul prevede și faptul că în Legea bugetului de stat pe anul viitor acești ordonatori principali de credite pe administrația publică centrală vor primi o alocare a cheltuielilor de personal cu 10% redusă. Excepție în proiect, în această fază, fac creșele, învățământul preuniversitar și spitalele”, a precizat ministrul.

Economiile din reducerile de personal la stat

Ministrul Dezvoltării a precizat că, în urma reformei privind posturile din administrația locală, este așteptat un impact bugetar de 1,7 miliarde lei.

În ceea ce privește măsurile de eficientizare pe administrația centrală, ”ne așteptăm la o sumă mai mare”, susține Cseke Attila. ”Deci undeva la 3,5-4,5 miliarde lei în total, pe administrația publică locală și centrală.

Concursuri pe post

Ministrul susține că nu este vorba despre datul oamenilor afară, fără niciun fel de concurs.

”Ordonatorul principal de credit are obligația de a face o analiză asumată, prin care propune și decide care posturi, din ce direcții și din ce servicii vor fi desființate. Dacă sunt mai mulți angajati cu aceeași calitate, cu aceeași treaptă profesională, se organizează concurs în mod obligatoriu pentru ocuparea posturilor care au rămas în organigramă”, a declarat Cseke Attila.

În urma acestui concurs, există un rezultat, se dă un preaviz pentru cei care nu au luat acest concurs. Evident că se pot adresa instanței, pentru că accesul la justiție este liber în România. Orice act administrativ poate fi atacat de către un cetățean care se consideră lezat în persoana lui sau în activitatea lui, mai precizează ministrul.

Reduceri de posturi de consilieri din cabinetele aleșilor locali și demnitarilor

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunța, în august, și numărul de posturi de consilieri din cabinetele aleșilor locali și demnitarilor ce este vizat de reduceri.

„De la 10.700 de posturi în cabinetele aleşilor locali şi demnitari, de la prim-ministru până la secretarii de stat, se reduc aproape 6.000 de posturi. La cabinetele aleşilor locali, avem consilieri. Până la momentul de faţă aveam consilieri şi la viceprimarii până la 10.000 de locuitori.

La primarii de această categorie avem doi consilieri, va rămâne unul. La viceprimari desfiinţăm postul de consilier. La fel, la secretarii de stat şi la miniştri. Miniştrii au 4 consilieri astăzi, vom propune să aibă 3. La premier, în loc de 8 vor fi 5. La viceprim-miniştri, la fel”, a explicat Cseke Attila, în august, la Antena 3.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, că pachetul legislativ privind reforma administraţiei urmează să fie pus în transparenţă decizională săptămâna viitoare.

