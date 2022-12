Ajutor pentru plata facturilor la energie: Peste 3,9 milioane de români vor primi 1400 de lei de la guvern. Cine poate beneficia

Mai mulți reprezentați ai grupului Diaspora Europeană s-au aflat sâmbătă 10 decembrie, la Sebeș, în jurul celor două fabrici din oraș. Aceștia susțin într-o postare pe Facebook, că ar fi descoperit două camioane care ar fi avut probleme.

Acțiunea activiștilor a fost detaliată în postarea pe Facebook, postare care în 24 de ore a strâns peste 4000 de interacțiuni.

Redăm mai jos postarea de pe Facebook a celor de la Diaspora Europeană.

”Camioane cu lemne găsite cu ilegalități în zona fabricilor austriece Schweighofer și Kronospan.

Azi, 10 Decembrie 2022, echipa Diaspora Europeană s-a aflat în teren în zona Sebeș. Activiștii civici, cu ajutorul Poliției Române, au oprit la control 2 vehicule transportatoare de lemn. Ansamblele AB(…) + AB(…) (41 m3 de lemn în acte) și AB(…) +AB8(…) (40,7 m3 de lemn în acte) au fost găsite cu ilegalități și sancționate de poliție. Jos pălăria Poliția Sebeș !

Din păcate, Garda Forestieră și ISCTR-ul au refuzat să participe la control pe motivele “nu facem deplasări sâmbăta” și “nu avem oameni în weekend” Dacă ar fi venit ar fi constatat și lemn ilegal ( 7-14 m3) și supratonaj ( 58-61 de tone masă totală) Dar, din păcate, trăim în România, unde sâmbătă, duminică și seara furtul și ilegalitățile sunt permise !

Grupul civic Diaspora Europeană are la activ 2 Fabrici austriece închise (direct și indirect). Transportul lemnelor pe timp de noapte INTERZIS Are peste 325 camioane oprite, din care 99% depistate ilegal. Are 12 camioane confiscate, la încă 7 așteptăm decizia finală, zeci de miliarde amenzi, 62 de dosare pe rol, 22 condamnări penale, 11 infractori în pușcărie !”, au scris reprezentații grupului pe pagina lor oficială de Facebook.

sursă foto: Facebook, diaspora Europeană Oficial.