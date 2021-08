ALBA: CINCI cazuri COVID noi în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată în localitățile din județ

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a făcut sâmbătă un control la tabăra de la Ighiu unde au fost descoperite 13 cazuri COVID la copii cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani și un caz la un supraveghetor.

Inspectorii DSP au aplicat anterior o amendă de 10.000 de lei pentru condiții improprii în această locație.

Precizările DSP Alba:

”Urmare a recontrolului efectuat sâmbătă, 21 august, de către inspectorii sanitari ai DSP Alba la o societate comercială care administrează o tabără în județul Alba, au fost constatate următoarele:

– la data și ora controlului, camerele de cazare au fost dezinfectate și igienizate

– au fost amenajate 2 izolatoare (1 izolator cu 1 pat și 1 grup sanitar și un izolator cu 2 paturi și 1 grup sanitar), dotate corespunzător

– a fost încheiat un contract de prestări servicii cu un operator privat de servicii medicale in vederea efectuării de teste COVID 19, la accesul în tabără sau la nevoie, cu recoltare la sediul beneficiarului

– va fi asigurat personal medical în cadrul unității zilnic între orele 13.00-17.00 în vederea efectuării triajului epidemiologic și monitorizării stării de sanatate a participanților și personalului taberei

– au fost efectuate operațiuni de igienizare și dezinfecție în cadrul blocului alimentar, atât în ceea ce privește mobilierul cât și echipamentele, vesela și spațiile frigorifice

– au fost asigurate produse biocide necesare operațiunilor de dezinfecție

– a fost făcută dovada efectuării examenelor medicale periodice pentru întreg personalul

– au fost efectuate operațiuni de deratizare de către operator autorizat pentru astfel de servicii

DSP Alba va monitoriza în continuare, prin intermediul inspectorilor sanitari, respectarea normelor in vigoare in ceea ce privește triajul epidemiologic, aplicarea măsurilor anti COVID 19, precum și a legislației igienico-sanitare in cadrul unității controlate”.