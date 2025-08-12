Connect with us

Tânăr de 21 de ani din Săsciori, prins la volan cu permisul suspendat

Un tânăr de 21 de ani din Săsciori este cercetat de polițiști după ce a fost prins la volanul unei mașini, deși avea permisul de conducere suspendat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 august 2025, în jurul orei 23:50, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au oprit, pentru control, pe DN 67 C, pe raza localității Săsciori, un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din localitatea Săsciori.

Astfel, din verificările polițiștilor a reieșit că acesta are suspendat dreptul de a conduce autovehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis de conducere.

