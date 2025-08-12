Educație
Lista universităților cu programe de formare psiho-pedagogică în anul universitar 2025-2026. UAB are 350 de locuri
Lista universităților cu programe de formare psiho-pedagogică în anul universitar 2025-2026: 58 de universități vor organiza în anul universitar 2025-2026 programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (nivelurile I și II).
Cele mai multe locuri disponibile sunt, la fel ca anul trecut, la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (3.500), Universitatea din București (3.000) și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2.400).
Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are 350 de locuri.
Anul universitar trecut, 57 de unități de învățământ superior au putut organiza programe de formare psihopedagogică.
1. Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică București – 1.600
2. Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică București Centrul Universitar din Pitești – 800
3. Universitatea Tehnică de Construcții din București – 350
4. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București – 300
5. Universitatea din București – 3.000
6. Academia de Studii Economice din București – 1.000
7. Universitatea Națională de Muzică din București – 220
8. Universitatea Națională de Arte din București – 100
9. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București – 120
10. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București – 750
11. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București – 120
12. Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia – 350
13. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad – 500
14. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – 400
15. Universitatea „Transilvania” din Brașov – 1.100
16. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – 680
17. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia Mare – 300
18. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca – 450
19. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – 3.500
20. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca Centrul Universitar al UBB din Reșița – 200
21. Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca – 300
22. Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca – 150
23. Universitatea „Ovidius” din Constanța – 550
24. Universitatea din Craiova – 1.500
25. Universitatea din Craiova (Drobeta-Turnu Severin) – 200
26. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – 750
27. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – 400
28. Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași – 400
29. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – 2.400
30. Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași – 400
31. Universitatea din Oradea – 1.500
32. Universitatea din Petroșani – 200
33. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești – 400
34. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – 1.000
35. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – 1.000
36. Universitatea „Valahia” din Târgoviște – 350
37. Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu – 250
38. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș – 400
39. Universitatea de Arte din Târgu Mureș – 60
40. Universitatea Politehnica Timișoara – 450
41. Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara – 600
42. Universitatea de Vest din Timișoara – 1.500
43. Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București – 70
44. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București – 120
45. Universitatea „Titu Maiorescu” din București – 120
46. Universitatea „Spiru Haret” din București – 150
47. Universitatea Ecologică din București – 80
48. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad – 150
49. Universitatea Internațională Danubius (Galați) – 60
50. Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca – 50
51. Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca (Miercurea-Ciuc) – 90
52. Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca (Târgu Mureș) – 150
53. Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca (Sfântu Gheorghe) – 40
54. Universitatea „Petre Andrei” din Iași – 30
55. Universitatea Creștină „Partium” din Oradea – 150
56. Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș*) – 600/600
57. Universitatea „Tibiscus” din Timișoara – 100
58. Universitatea „Adventus” din Cernica – 35
Total locuri: 25.125 (fără dublarea de la poziția 56)
