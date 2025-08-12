Lista universităților cu programe de formare psiho-pedagogică în anul universitar 2025-2026. UAB are 350 de locuri

Lista universităților cu programe de formare psiho-pedagogică în anul universitar 2025-2026: 58 de universități vor organiza în anul universitar 2025-2026 programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (nivelurile I și II).

Cele mai multe locuri disponibile sunt, la fel ca anul trecut, la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (3.500), Universitatea din București (3.000) și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2.400).

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are 350 de locuri.

Anul universitar trecut, 57 de unități de învățământ superior au putut organiza programe de formare psihopedagogică.

Lista universităților cu programe de formare psiho-pedagogică în anul universitar 2025-2026

1. Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică București – 1.600

2. Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică București Centrul Universitar din Pitești – 800

3. Universitatea Tehnică de Construcții din București – 350

4. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București – 300

5. Universitatea din București – 3.000

6. Academia de Studii Economice din București – 1.000

7. Universitatea Națională de Muzică din București – 220

8. Universitatea Națională de Arte din București – 100

9. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București – 120

10. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București – 750

11. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București – 120

12. Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia – 350

13. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad – 500

14. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – 400

15. Universitatea „Transilvania” din Brașov – 1.100

16. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – 680

17. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia Mare – 300

18. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca – 450

19. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – 3.500

20. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca Centrul Universitar al UBB din Reșița – 200

21. Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca – 300

22. Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca – 150

23. Universitatea „Ovidius” din Constanța – 550

24. Universitatea din Craiova – 1.500

25. Universitatea din Craiova (Drobeta-Turnu Severin) – 200

26. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – 750

27. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – 400

28. Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași – 400

29. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – 2.400

30. Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași – 400

31. Universitatea din Oradea – 1.500

32. Universitatea din Petroșani – 200

33. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești – 400

34. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – 1.000

35. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – 1.000

36. Universitatea „Valahia” din Târgoviște – 350

37. Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu – 250

38. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș – 400

39. Universitatea de Arte din Târgu Mureș – 60

40. Universitatea Politehnica Timișoara – 450

41. Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara – 600

42. Universitatea de Vest din Timișoara – 1.500

43. Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București – 70

44. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București – 120

45. Universitatea „Titu Maiorescu” din București – 120

46. Universitatea „Spiru Haret” din București – 150

47. Universitatea Ecologică din București – 80

48. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad – 150

49. Universitatea Internațională Danubius (Galați) – 60

50. Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca – 50

51. Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca (Miercurea-Ciuc) – 90

52. Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca (Târgu Mureș) – 150

53. Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca (Sfântu Gheorghe) – 40

54. Universitatea „Petre Andrei” din Iași – 30

55. Universitatea Creștină „Partium” din Oradea – 150

56. Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș*) – 600/600

57. Universitatea „Tibiscus” din Timișoara – 100

58. Universitatea „Adventus” din Cernica – 35

Total locuri: 25.125 (fără dublarea de la poziția 56)

