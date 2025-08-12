Grecia introduce sancțiuni record în trafic din septembrie 2025: Amenzi de până la 8000 de euro și suspendarea permisului pe 8 ani

Grecia introduce sancțiuni record în trafic din septembrie 2025: țara se pregătește pentru cea mai amplă reformă a legislației rutiere din ultimele decenii, în încercarea de a reduce rata ridicată a mortalității pe șosele. Turiștii români vor trebui să fie mult mai atenți la regulile locale, mai ales la limitele de viteză, utilizarea telefonului și parcarea, pentru că sancțiunile financiare și administrative pot strica serios o vacanță.

Noul cod rutier, adoptat de parlament la începutul lunii iunie și care va intra în vigoare în septembrie 2025, aduce amenzi ce pot ajunge la 8.000 de euro, suspendarea permisului pentru perioade de până la opt ani și un sistem de sancțiuni progresive pentru recidiviști, potrivit Tovima.com.

Polițiștii greci vor avea mai multă putere, iar actele mașinii vor putea fi reținute pentru abateri comune.

În 2024, Grecia a raportat 665 de decese în accidente rutiere, ocupând locul șapte în Uniunea Europeană la mortalitate în trafic.

Tot anul trecut, au fost înregistrate aproape 340.000 de depășiri ale vitezei legale, o statistică ce a determinat autoritățile să adopte măsuri drastice.

Grecia introduce sancțiuni record în trafic din septembrie 2025

Printre noutăți se numără introducerea conceptului de recidivă, cu penalizări din ce în ce mai dure pentru șoferii care repetă abaterile, notificări electronice ale amenzilor prin platforma gov.gr și confiscarea permisului sau a talonului vehiculului în cazurile grave.

Telefonul la volan: amenzile variază de la 350 de euro și suspendarea permisului pe 30 de zile, la 2.000 de euro și suspendarea pe un an pentru a treia abatere. În cazul producerii unui accident, sancțiunile pot ajunge la 4.000 de euro și opt ani fără permis.

Cursele ilegale: amenda maximă este de 8.000 de euro și suspendarea permisului pe patru ani, aplicată inclusiv celor care depășesc 200 km/h.

Noi limite de viteză: 30 km/h în zone rezidențiale înguste sau lângă școli, 50 km/h pe drumurile urbane principale și 140 km/h pe autostrăzi (propunere aflată încă în revizuire).

Prioritate pentru transportul public și amenzi mari pentru blocarea benzilor dedicate, iar parcarea pe rampele de acces pentru persoane cu dizabilități va fi sancționată cu până la 2.000 de euro și suspendarea permisului.

Siguranță sporită pentru motocicliști – atât conducătorii, cât și pasagerii vor fi obligați să poarte cască, amenzile aplicându-se ambelor părți.

Noile reguli vizează atât șoferii greci, cât și turiștii, inclusiv românii care își vor petrece concediul în Grecia după intrarea în vigoare a modificărilor.

Autoritățile speră ca, prin aceste măsuri fără precedent, să scoată țara din topul celor mai periculoase destinații rutiere din UE.

Grecia introduce sancțiuni record în trafic: Cum ar putea fi afectați românii care merg în concediu în septembrie

Turiștii români care vor călători în Grecia după intrarea în vigoare a noului cod rutier (septembrie 2025) ar putea fi afectați în mai multe moduri:

Amenzi mari pentru abateri comune

Mulți șoferi români, mai ales în vacanță, tind să folosească telefonul la volan pentru GPS, mesaje sau apeluri. Noile sancțiuni pornesc de la 350 de euro și pot ajunge la 2.000 de euro, plus suspendarea permisului pentru până la un an.

Viteza în zonele turistice (lângă plaje sau în orașe mici) este adesea redusă la 30 km/h. Depășirea acestei limite, chiar și cu puțin, poate atrage amenzi consistente, mai ales că poliția rutieră va folosi sisteme automate de monitorizare.

Suspendarea permisului și reținerea documentelor

În caz de abatere gravă (viteză extremă, accident, cursă ilegală), turiștii români pot rămâne fără permis chiar în Grecia. Recuperarea documentelor ar putea dura mult, iar șoferul nu ar mai putea conduce nici în România pe perioada suspendării.

Confiscarea talonului sau imobilizarea mașinii

Pentru contravenții severe, autoritățile pot reține talonul sau chiar imobiliza vehiculul. Aceasta ar putea însemna cheltuieli suplimentare și blocarea planurilor de vacanță.

Amenzi pentru parcarea neregulamentară

Parcarea pe rampe pentru persoane cu dizabilități este sancționată cu până la 2.000 de euro și suspendarea permisului, fără avertisment. În zonele turistice aglomerate, locurile de parcare sunt limitate, iar turiștii care „improvizează” riscă sancțiuni mari.

Aplicarea amenzilor și după întoarcerea în România

Amenzile vor fi transmise electronic prin platforma gov.gr și, dacă nu sunt plătite la timp, pot ajunge în România prin mecanisme de cooperare europeană, ceea ce înseamnă că nu pot fi „ignorate”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News