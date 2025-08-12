Connect with us

Se elimină statutul de coasigurat la sănătate de la 1 septembrie. Modificări și pentru concediile medicale plătite

acum 3 ore

Persoanele coasigurate la sănătate nu vor mai beneficia automat de calitatea de asigurat în baza contribuției plătite de un membru al familiei, începând cu 1 septembrie 2025.

Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), la data de 1 august 2025 a intrat în vigoare Legea nr. 141/2025, care modifică sistemul de asigurări de sănătate (CASS) și regimul concediilor medicale, scrie Mediafax.

Una dintre cele mai importante schimbări este că, începând cu 1 septembrie 2025, persoanele coasigurate nu vor mai beneficia automat de calitatea de asigurat în baza contribuției plătite de un membru al familiei.

UDMR Mureș transmite, marți, că Uniunea consideră important ca populația să fie informată în detaliu despre aceste schimbări.

Practic, vor rămâne în continuare asigurați fără plata contribuției de sănătate:

  • persoanele sub 18 ani,
  • elevii și studenții cu vârsta între 18–26 de ani,
  • doctoranzii,
  • tinerii proveniți din sistemul de protecție a copilului (până la 26 de ani),
  • femeile însărcinate și lăuzele,
  • pensionarii cu venituri sub 3.000 lei/lună,
  • persoanele cu dizabilități,
  • pacienții oncologici fără venituri,
  • persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate,
  • cei arestați preventiv,
  • victimele traficului de persoane (maxim 12 luni),
  • membrii serviciilor voluntare de urgență,
  • donatorii de celule stem (pe o perioadă de 10 ani de la donare).

Vor fi obligați să plătească o contribuție de sănătate de 10%:

  • pensionarii pentru partea de venit ce depășește 3.000 lei/lună,
  • persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj, de ajutor social,
  • persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului,
  • alte categorii beneficiare (de exemplu, veteranii).

Se elimină statutul de coasigurat la sănătate

„Începând cu 1 septembrie 2025, se elimină asigurarea în mod automat a coasiguraților. Aceasta înseamnă că, dacă soțul/soția sau un membru al familiei era anterior asigurat prin contribuția dumneavoastră, acest lucru încetează.

Ulterior, persoana poate rămâne asigurată dacă persoana care o întreține depune Declarația Unică (disponibilă pe site-ul ANAF, formularul 212) la autoritatea fiscală și achită 25% din contribuție raportată la baza de calcul egală cu de 6 ori salariul minim brut pe economie (607,5 lei), restul de 75% urmând a fi plătit până la 25 mai 2026 (1.822,5 lei).

Acest proces poate fi inițiat și în nume propriu de către persoanele care până acum beneficiau de statutul de coasigurat””, arată UDRM Mureș.

Membrii ordinelor și congregațiilor religioase vor rămâne asigurați până la 1 septembrie 2025, după care își vor gestiona individual asigurarea.

Bolnavii cronici fără venituri, care sunt beneficiari ai programelor naționale de sănătate, similar pacienților oncologici, vor continua să beneficieze de îngrijirile necesare până la vindecare.

Modificări și pentru concediile medicale plătite

S-a modificat și regulamentul concediilor medicale. Începând cu 1 august 2025, indemnizația de concediu medical va depinde de durata acestuia:

  • 55% din baza de calcul dacă durata este de maximum 7 zile,
  • 65% pentru concedii de 8–14 zile,
  • 75% pentru concedii de minimum 15 zile (15/< zile).
