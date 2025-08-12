Subiecte Bacalaureat 2025 la Matematică și Istorie. Cerințele din sesiunea a doua. Primele rezultate vor fi publicate luni, 18 august, iar cele finale în 26 august.

Examenul continuă miercuri, 13 august, cu proba la alegere în funcție de profil și specializare.

Bacalaureat 2025 sesiunea a doua: Subiecte Matematică

Cerințele primite de candidații de la Matematică-Informatică

Bacalaureat 2025 sesiunea a doua: Subiecte Istorie

Articol în actualizare. Subiectele la istorie vor fi publicate în curând

Sunt declarați promovați candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiții:

au susținut probele de evaluare a competențelor,

au susținut toate probele scrise și au primit cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea,

au obținut cel puțin media 6.

VEZI ȘI Subiecte Bacalaureat Limba și Literatura Română: Cerințele pe care le-au avut de rezolvat elevii

Bacalaureat 2025 sesiunea a doua: Calendar sesiunea a doua – august

14—21 iulie 2025 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

4—5 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

5 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

6 august 2025 Evaluarea competențelor digitale — proba D

7—8 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

11 august 2025 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

12 august 2025 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

13 august 2025 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă

Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă 14 august 2025 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă 18 august 2025 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00—18.00)

Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00—18.00) 19-20 august 2025 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor 26 august 2025 Afișarea rezultatelor finale

Sursă foto: Edupedu

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News