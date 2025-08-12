Connect with us

Educație

Subiecte Bacalaureat 2025 la Matematică și Istorie. Cerințele din sesiunea a doua

Publicat

acum 2 ore

Subiecte Bacalaureat 2025 la Matematică și Istorie. Cerințele din sesiunea a doua. Primele rezultate vor fi publicate luni, 18 august, iar cele finale în 26 august.

Examenul continuă miercuri, 13 august, cu proba la alegere în funcție de profil și specializare.

Bacalaureat 2025 sesiunea a doua: Subiecte Matematică

Cerințele primite de candidații de la Matematică-Informatică

Sursă: Edupedu

Sursă: Edupedu

Bacalaureat 2025 sesiunea a doua: Subiecte Istorie

Articol în actualizare. Subiectele la istorie vor fi publicate în curând 

Sunt declarați promovați candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiții:

  • au susținut probele de evaluare a competențelor,
  • au susținut toate probele scrise și au primit cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea,
  • au obținut cel puțin media 6.

VEZI ȘI Subiecte Bacalaureat Limba și Literatura Română: Cerințele pe care le-au avut de rezolvat elevii

Bacalaureat 2025 sesiunea a doua: Calendar sesiunea a doua – august

  • 14—21 iulie 2025 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
  • 4—5 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
  • 5 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
  • 6 august 2025 Evaluarea competențelor digitale — proba D
  • 7—8 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
  • 11 august 2025 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
  • 12 august 2025 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
  • 13 august 2025 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
  • 14 august 2025 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
  • 18 august 2025 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00—18.00)
  • 19-20 august 2025 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 26 august 2025 Afișarea rezultatelor finale

Sursă foto: Edupedu

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 12 minute

Grecia introduce sancțiuni record în trafic din septembrie 2025: Amenzi de până la 8000 de euro și suspendarea permisului pe 8 ani
Ratele românilor vor crește
Evenimentacum 51 de minute

Modificările din legea privind pensiile private din Pilonul ll și Pilonul 3 au fost amânate. Ce se întâmplă cu limita de 25%
Educațieacum O oră

Lista universităților cu programe de formare psiho-pedagogică în anul universitar 2025-2026. UAB are 350 de locuri
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Administrațieacum 6 ore

Câte posturi de bugetar vor fi reduse la nivel local. Ministrul Cseke Attila: Impactul financiar va depăși două miliarde de lei
Administrațieacum o zi

Impozite mai mari pe proprietate și concedieri în administrația publică. Anunțul premierului Bolojan
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

Marius Budăi (PSD): Impozitarea progresivă ar asigura venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 de măsuri
Economieacum 5 ore

Val de scumpiri și inflație accelerată. INS a publicat date: energie mai scumpă cu 60%, prețuri uriașe la fructe și legume
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Comunicat Adrian Bara (PSD): Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul David Popovici, să îi poarte numele
Actualitateacum o zi

Ședință la PSD: liderii analizează funcționarea coaliției, după ce USR nu a vrut doliu național pentru Iliescu
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 7 ore

Miriam Bulgaru a câștigat turneul ITF W35 din Serbia. Al șaselea titlu ITF obținut de jucătoarea de tenis din Alba Iulia
FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 5 zile

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 12 minute

Grecia introduce sancțiuni record în trafic din septembrie 2025: Amenzi de până la 8000 de euro și suspendarea permisului pe 8 ani
Educațieacum 6 ore

Duminică: „Suflet de Român”, spectacol folcloric extraordinar la Palatul Principilor din Alba Iulia. Program artistic și invitați
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 săptămâni

Avertizare DNSC: campanii frauduloase ce promovează o platformă de investiții falsă, cu imaginea Ministerului Finanțelor
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 20 de ore

Echipamente de ultimă generație pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale, la Spitalul din Sebeș. Licitație, în SEAP
Evenimentacum 4 zile

Guvernul extinde vaccinarea gratuită anti-HPV până la 26 de ani. Norme noi pentru controlul infecțiilor, aprobate de Executiv
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Lista universităților cu programe de formare psiho-pedagogică în anul universitar 2025-2026. UAB are 350 de locuri
Educațieacum 2 ore

Subiecte Bacalaureat 2025 la Matematică și Istorie. Cerințele din sesiunea a doua
Mai mult din Educatie