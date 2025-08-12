Educație
Subiecte Bacalaureat 2025 la Matematică și Istorie. Cerințele din sesiunea a doua
Subiecte Bacalaureat 2025 la Matematică și Istorie. Cerințele din sesiunea a doua. Primele rezultate vor fi publicate luni, 18 august, iar cele finale în 26 august.
Examenul continuă miercuri, 13 august, cu proba la alegere în funcție de profil și specializare.
Bacalaureat 2025 sesiunea a doua: Subiecte Matematică
Cerințele primite de candidații de la Matematică-Informatică
Bacalaureat 2025 sesiunea a doua: Subiecte Istorie
Articol în actualizare. Subiectele la istorie vor fi publicate în curând
Sunt declarați promovați candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiții:
- au susținut probele de evaluare a competențelor,
- au susținut toate probele scrise și au primit cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea,
- au obținut cel puțin media 6.
Bacalaureat 2025 sesiunea a doua: Calendar sesiunea a doua – august
- 14—21 iulie 2025 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
- 4—5 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
- 5 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
- 6 august 2025 Evaluarea competențelor digitale — proba D
- 7—8 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
- 11 august 2025 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
- 12 august 2025 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
- 13 august 2025 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
- 14 august 2025 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
- 18 august 2025 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00—18.00)
- 19-20 august 2025 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
- 26 august 2025 Afișarea rezultatelor finale
Sursă foto: Edupedu
