Alba Iulia găzduiește sâmbătă Regionala FIRST LEGO League Challenge, pentru copii și adolescenți. Vizitatorii sunt bineveniți

Alba Iulia găzduiește sâmbătă Regionala FIRST LEGO League Challenge, un eveniment dedicat educației STEM (știință, tehnologie, inginerie, matematică), creativității și spiritului de echipă, adresat copiilor și adolescenților cu vârste între 9 și 16 ani.

Evenimentul va avea loc la Mercur Events, Str. Gheorghe Șincai nr. 7, Alba Iulia, Sala Mercur Lux, în intervalul 08:00–18:30, cu acces liber pentru public începând cu ora 12:00.

Regionala este organizată de Asociația Clubul Informaticii Economice – CyberKnowledgeClub, partener oficial al programului FIRST LEGO League în România, împreună cu Team XEO #14278 (FIRST Tech Challenge), susținută de Asociația XEO, organizație care se implică în activitățile educaționale și de robotică ale elevilor din cadrul Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia.

Programul evenimentului (31 ianuarie 2026)

08:00 – 09:00 – Înregistrarea participanților

09:00 – 10:00 – Festivitatea de deschidere

10:00 – 12:30 – Desfășurarea probelor

12:30 – 13:00 – Pauză

13:00 – 16:00 – Desfășurarea probelor

17:00 – Festivitatea de premiere a participanților

Ce este FIRST LEGO League

FIRST LEGO League (FLL) este una dintre cele mai populare competiții educaționale de robotică din lume, în care echipele îmbină construcția și programarea roboților LEGO cu cercetarea și prezentarea unui proiect de inovare, dezvoltând abilități esențiale precum lucrul în echipă, gândirea critică și comunicarea.

Tema sezonului 2025–2026: UNEARTHED™

Sezonul curent, UNEARTHED™, îi provoacă pe elevi să exploreze idei și soluții inspirate din modul în care oamenii descoperă, protejează și pun în valoare trecutul — de la arheologie și patrimoniu, la tehnologiile moderne care pot ajuta comunitățile să „scoată la iveală” povești, obiecte și locuri importante.

Participare și probe

La Regionala de la Alba Iulia sunt așteptate aproximativ 20 de echipe din județele Alba, Bistrița, Cluj, Sibiu și Vâlcea (inclusiv 10 echipe din județul Alba).

Pe parcursul zilei, echipele vor participa la:

Robot Game – meciuri pe teren oficial, în care roboții îndeplinesc misiuni punctate;

Jurizare – evaluare pe trei componente: Proiect de Inovare, Robot Design și Core Values (valori FIRST: cooperare, respect, fair-play);

Premiere – recunoașterea performanțelor și a progresului echipelor.

Informații pentru vizitatori:

Accesul este liber pentru vizitatori începând cu ora 11:00

Doar elevii care realizează probele au permisiunea de a sta lângă mesele de concurs în timpul examinării;

Vizitatorii sunt bineveniți, fără acces în sălile de interviu.

Susținătorul principal al evenimentului este STAR ASSEMBLY, companie care susține educația tehnică și inițiativele dedicate tinerilor, contribuind la dezvoltarea comunității locale și la formarea viitoarelor generații de specialiști.

Foto: Xeo

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News