Connect with us

Administrație

FOTO ȘTIREA TA: Locuitorii unei străzi din Alba Iulia spun că vor amâna plata impozitelor. Drum plin de noroi și fără canalizare

Publicat

acum 53 de secunde

Locuitorii unei străzi din Alba Iulia spun că vor amâna plata impozitelor din cauza modului în care arată strada, plină de noroi după topirea zăpezilor. 

Este vorba despre Strada Sliven, aflată într-o stare avansată de degradare.

Oamenii spun că problemele sunt multiple: infrastructură rutieră deteriorată, lipsa canalizării și absența oricărei modernizări, în ciuda importanței acestei străzi pentru comunitate.

Oamenii care locuiesc în zonă spun că situația persistă de ani de zile, fără ca autoritățile să ofere soluții concrete sau un calendar clar de intervenție.

În urma discuțiilor purtate între locuitori, aceștia au decis să ia o măsură de protest: amânarea plății impozitelor locale până când autoritățile vor veni cu un răspuns oficial privind viitorul străzii Sliven sau până la identificarea unei soluții reale.

Comunitatea de pe strada Sliven a semnalat Alba24 situația de pe stradă și așteaptă acum o reacție din partea autorităților locale..

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 53 de secunde

FOTO ȘTIREA TA: Locuitorii unei străzi din Alba Iulia spun că vor amâna plata impozitelor. Drum plin de noroi și fără canalizare
bani pensii
Economieacum 50 de minute

Reguli simplificate pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare. Guvernul a suspendat aplicarea unor sancțiuni
Evenimentacum O oră

SPAP Sebeș: Sens giratoriu pe strada Augustin Bena, la intersecția cu strada Mihail Kogălniceanu. Lucrările vor începe în curând
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 53 de secunde

FOTO ȘTIREA TA: Locuitorii unei străzi din Alba Iulia spun că vor amâna plata impozitelor. Drum plin de noroi și fără canalizare
Administrațieacum 2 zile

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 50 de minute

Reguli simplificate pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare. Guvernul a suspendat aplicarea unor sancțiuni
Economieacum 2 ore

Guvernul a amânat aplicarea RO e-Factura pentru persoanele fizice. Termenul de tranziție oficial
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

E OFICIAL: Guvernul a aprobat menținerea reducerii cu 50% a impozitelor și taxelor locale pentru localitățile din Munții Apuseni
Evenimentacum 3 zile

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum o zi

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Blajacum 2 zile

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

feshful reteta retete ostropel de pui
Actualitateacum 3 ore

Rețeta la care ne întoarcem atunci când avem nevoie de o masă sigură (P)
Evenimentacum 19 ore

Semnele care arată că ar trebui să îți schimbi locul de muncă și pe care nu este bine să le ignori
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 20 de ore

WhatsApp lansează un nou mod de „blocare”: utilizatorii, protejați de atacurile cibernetice avansate. Ce presupune noua funcție
Evenimentacum o zi

Când va fi internet gratuit pe avioane și de ce nu există acum? Anunțul șefului uneia dintre cele mai mari companii low-cost
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

S-au înmulțit cazurile de gripă și pneumonii în județul Alba. Câți pacienți sunt internați în spitale
Evenimentacum 21 de ore

Schimbări majore la plata gărzilor în spitale și un nou normativ de personal. Anunțul ministrului Sănătății
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 ore

Simulare Evaluare Națională 2026: testările scrise vor fi organizate în luna martie. Reguli și modele de subiecte
Educațieacum 18 ore

Concursul de lectură pentru clasele I-IV „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, la Sebeș. Detalii despre înscrieri
Mai mult din Educatie