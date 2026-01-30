FOTO ȘTIREA TA: Locuitorii unei străzi din Alba Iulia spun că vor amâna plata impozitelor. Drum plin de noroi și fără canalizare

Locuitorii unei străzi din Alba Iulia spun că vor amâna plata impozitelor din cauza modului în care arată strada, plină de noroi după topirea zăpezilor.

Este vorba despre Strada Sliven, aflată într-o stare avansată de degradare.

Oamenii spun că problemele sunt multiple: infrastructură rutieră deteriorată, lipsa canalizării și absența oricărei modernizări, în ciuda importanței acestei străzi pentru comunitate.

Oamenii care locuiesc în zonă spun că situația persistă de ani de zile, fără ca autoritățile să ofere soluții concrete sau un calendar clar de intervenție.

În urma discuțiilor purtate între locuitori, aceștia au decis să ia o măsură de protest: amânarea plății impozitelor locale până când autoritățile vor veni cu un răspuns oficial privind viitorul străzii Sliven sau până la identificarea unei soluții reale.

Comunitatea de pe strada Sliven a semnalat Alba24 situația de pe stradă și așteaptă acum o reacție din partea autorităților locale..

