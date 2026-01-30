Connect with us

E OFICIAL: Guvernul a aprobat menținerea reducerii cu 50% a impozitelor și taxelor locale pentru localitățile din Munții Apuseni

Guvernul a adoptat vineri o ordonanță de urgență care asigură menținerea în acest an a reducerii cu 50% a impozitelor și taxelor locale pentru comunitățile din Munții Apuseni și Delta Dunării. Măsura a fost anunțată de către deputatul PNL de Alba, Florin Roman, pe Facebook. 

Decizia vine după ce mai multe primării din zona Munților Apuseni din județul Alba au anunțat suspendarea plății taxelor locale, cerând aplicarea facilităților fiscale prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 323/1996.

„E oficial! Guvernul Bolojan a adoptat azi ordonanța de urgență prin care li se face dreptate moților din județele Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara și Arad, ce reglementează menținerea reducerii nivelului birurilor la plata impozitelor locale, ținând cont de statutul de zonă defavorizată, alături de Delta Dunării, lucru consfințit încă din 1996.

Am promis acest lucru și m-am ținut de cuvânt, alături de primarii din Apuseni, indiferent de culoarea politică.

A fost nevoie de o ordonanță de urgență, nu de lege, cum greșit au acționat alții, pentru intrarea în vigoare imediată a noilor prevederi legale, astfel încât în noua lege a bugetului de stat să fie incluse compensările necesare. O nouă lege nu rezolvă nimic. Decât pe viitor.

Mulțumesc premierului Ilie Bolojan, ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare și secretarului de stat, Florin Zaharia, pentru sprijin și pentru ca prin mine și prin primari au auzit vocea moților din Munții Apuseni! Doamne ajută”, a anunțat deputatul de Alba, Florin Roman, pe Facebook.

