Modificări referitoare la telemedicină, adoptate de Guvern. Executivul stabilește condițiile pentru consultații la distanță

Guvernul a adoptat vineri un proiect de ordonanță care clarifică cadrul juridic al telemedicinei. Au fost introduse prevederi care vor permite reglementarea diferențiată a serviciilor medicale furnizate la distanță, în funcție de specialitatea medicală și de tipul serviciului de telemedicină

Se creează astfel temeiul legal necesar pentru recunoașterea faptului că telemedicina nu este aplicabilă în mod uniform tuturor specialităților și tuturor situațiilor clinice, iar

utilizarea acesteia trebuie adaptată specificului fiecărui domeniu medical.

De asemenea, prin introducerea unui nou articol în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, se clarifică în mod expres competența normelor de aplicare de a stabili, pentru fiecare specialitate medicală:

tipurile de servicii de telemedicină permise;

condițiile și limitele de furnizare a acestora;

situațiile în care este obligatorie consultația medicală față în față.

„Această soluție legislativă asigură un echilibru între flexibilitatea necesară dezvoltării telemedicinei și protecția pacientului, permițând adaptarea reglementărilor la evoluția practicii medicale și a tehnologiei, fără a fi necesare modificări legislative frecvente”, spun reprezentanții Guvernului.

Totodată, modificările adoptate permit revizuirea și completarea corespunzătoare a Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2022, în baza unui mandat legal clar și explicit, ceea ce va conduce la:

aplicarea unitară a telemedicinei la nivel național;

creșterea predictibilității pentru furnizorii de servicii medicale;

reducerea riscurilor juridice și profesionale asociate furnizării actului medical la distanță;

îmbunătățirea accesului pacienților la servicii medicale, cu respectarea standardelor de calitate și siguranță.

În ansamblu, schimbările preconizate contribuie la actualizarea cadrului legislativ din domeniul sănătății, la alinierea acestuia la realitățile actuale ale practicii medicale și la utilizarea responsabilă și sigură a telemedicinei ca parte integrantă a asistenței medicale ambulatorii.

