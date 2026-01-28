Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi

Primăria Alba Iulia a anunțat, miercuri, restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia, din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Acestea vor fi finalizate la jumătatea lunii februarie.

Administrația locată transmite atenționări pentru participanții la trafic.

”În intersecția străzilor Doinei, Vasile Alecsandri și Henri Coandă, Compania Apa CTTA execută lucrări de reabilitare a rețelei.

În urma unor probleme apărute în zona respectivă, a fost necesară restricționării circulației pe strada Henri Coandă, în ambele sensuri, cu excepția riveranilor. Reprezentanții Companiei Apa CTTA și ai constructorului au transmis că lucrările vor fi finalizate la jumătatea lunii februarie.

Atenționăm participanții la trafic să circule cu prudență în zonă și să respecte restricțiile de circulație instituite”, anunță primăria.

