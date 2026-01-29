Connect with us

WhatsApp lansează un nou mod de „blocare": utilizatorii, protejați de atacurile cibernetice avansate. Ce presupune noua funcție

WhatsApp

Publicat

acum 58 de secunde

WhatsApp lansează un nou mod de „blocare”, destinat utilizatorilor care ar putea fi vizați de atacuri cibernetice avansate.

Meta, compania mamă a WhatsApp, afirmă că funcția va fi lansată treptat în următoarele săptămâni, notează Daily Mail.

Odată activat, modul lockdown blochează atașamentele și fișierele media de la persoane necunoscute și dezactivează automat toate apelurile primite de la persoane care nu se află în lista de contacte, potrivit Mediafax.

Totodată, WhatsApp va restricționa cine vă poate adăuga într-un grup și va bloca persoanele care nu sunt în contacte să vă vadă fotografia de profil, detaliile „despre" și starea online.

Funcție împotriva atacurilor cibernetice

Will Cathcart, șeful WhatsApp, a declarat: „Pentru cei câțiva utilizatori - cum ar fi jurnaliștii sau personalitățile publice - care ar putea avea nevoie de protecție extremă împotriva atacurilor cibernetice sofisticate și țintite, lansăm această nouă funcție”.

Malware-ul rar și sofisticat poate fi ascuns în fișiere inofensive: imagini, videoclipuri și PDF-uri.

Aceste fișiere conțin în secret coduri care infectează dispozitivul pentru a fura informații sau a instala software de urmărire.

De exemplu: cea mai infamă utilizare a fost malware-ul Pegasus, software-ul care putea fi instalat pe telefon prin apelare sau mesaj, chiar dacă utilizatorul nu răspundea.

Dispozitivele infectate erau transformate în sisteme de supraveghere, filmând prin cameră, ascultând prin microfon și partajând locația exactă.

După descoperirea utilizării Pegasus, Meta a dat în judecată NSO Group și a primit 167,25 milioane de dolari despăgubiri.

Recent, WhatsApp a dejucat o campanie similară care viza jurnaliști folosind malware dezvoltat de firma israeliană Paragon Solutions.

Cum activezi modul lockdown

Pentru a activa funcția:

  • Setări
  • Confidențialitate
  • Avansat
  • Activați „Setări stricte ale contului”

WhatsApp avertizează: „Ar trebui să activați această opțiune numai dacă credeți că ați putea fi ținta unei campanii cibernetice sofisticate. Majoritatea oamenilor nu sunt vizați de astfel de atacuri”.

Astfel de atacuri sunt extrem de rare și utilizate de entități naționale, nu de infractori cibernetici obișnuiți.

