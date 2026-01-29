FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Două posturi din România transmit meciul în direct. Echipa din România se luptă pentru a intra în play-off-ul Europa League, în ultimul meci al grupei.

Meciul FCSB – Fenerbahce se joacă pe 29 ianuarie 2026, de la ora 22.00, și va fi transmis de două posturi TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cele două televiziuni au cumpărat împreună drepturile pentru cupele europene, astfel că toate meciurile din Champions League, Europa League și Conference League se pot urmări pe aceste canale.

Dacă ești în afara țării și vrei să vezi FCSB – Fenerbahce LIVE la TV în altă limbă, găsești aici o serie de indicații despre ce trebuie să faci.

FCSB a jucat până acum șapte meciuri:

cu Go Ahead Eagles (victorie cu 1-0 în deplasare),

cu Bologna (înfrângere acasă cu scorul de 2-1),

cu Basel (înfrângere în deplasare cu scorul de 3-1),

cu Young Boys (înfrângere acasă cu scorul de 2-0),

cu Steaua Roșie (înfrângere în deplasare cu 1-0),

cu Feyenoord (victorie cu 4-3 acasă)

cu Dinamo Zagreb (înfrângere în deplasare cu scorul de 4-1).

Jucătorii noștri au 8 goluri marcate și 15 primite.

