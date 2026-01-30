Connect with us

Ministrul Sănătății: spitalele ce nu vor intra în categoria ”strategice” nu vor fi afectate la modul de finanțare

Publicat

acum O oră

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fpcut precizări privind reclasificarea spitalelor. Potrivit acestuia, nu va avea un impact negativ asupra finanțării unităților sanitare care nu vor fi încadrate în categoria “strategice”.

“Ideea de reașezare și de reclasificare a spitalelor va merge înainte. Vom reduce de la opt categorii, câte avem acum, la patru, dintre care o categorie reprezintă categoria spitalelor strategice. Fac o mențiune importantă pentru cei care nu au înțeles poate suficient de bine această idee.

Cei care nu intră în categoria de spitale strategice nu vor fi afectați la modul de finanțare, pentru că am văzut această discuție în spațiul public. Nu înseamnă că dacă nu este situat strategic cineva o să vină să reducă tarifarea. Sub nicio formă”, a explicat ministrul, potrivit Agerpres.

Creștere a tarifului pe caz ponderat

El a precizat că orice spital care îndeplinește criteriile pentru a fi încadrat ca spital strategic poate fi evaluat și inclus pe această listă.

“Deci nu va fi o listă care nu se va modifica niciodată. Mai mult decât atât, un spital care poate inițial a fost declarat spital strategic, dar într-un an sau în doi nu mai respectă indicatorii de performanță, va fi declasificat la o altă categorie”, a arătat ministrul.

Ministrul Sănătății a reamintit că tarifarea spitalelor se face în prezent pe baza unui model de plată care nu a mai fost actualizat de 14 ani.

“Deci ce vreau să spun: pentru toate spitalele va exista o creștere a tarifului pe caz ponderat. Îngrijorarea unora că vor pierde bani este total nejustificată”, a mai spus ministrul Sănătății.

Reclasificarea spitalelor

Proiectul privind reclasificarea spitalelor a fost anunțat de ministrul Sănătății, în toamna anului trecut. Proiectul a fost pus în dezbatere publică din ianuarie 2026.

În prima categorie vor intra unităţile medicale considerate strategice. Acestea vor trebui să aibă dotări de înaltă performanţă şi să abordeze cazuri complexe. Vor fi apoi: spitale categoria I; spitale categoria II; spitale categoria III. Detalii, AICI.

Vezi integral: HG_-_spitale_strategice_22.01.2026

Ultimele articole pe alba24
