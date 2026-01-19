VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar

Circulația pe străzile adiacente din municipiul Alba Iulia s-a transformat, luni seara, într-un adevărat calvar. Șoferii atrag atenția că zăpada lăsată pe carosabil a înghețat și face deosebit de dificilă și periculoasă deplasarea în trafic.

Problemele au fost semnalate încă de începutul perioadei cu temperaturi deosebit de scăzute. În timp însă, situația s-a agravat.

Dacă pe arterele principale se poate circula în condiții acceptabile, pe arterele secundare este gheață.

Zăpada lăsată pe străzi în Alba Iulia a transformat unele zone din orașs într-un patinoar. Traficul este un adevărat coșmar pentru șoferi, mai ales pe străzile secundare, unde mașinile de deszăpezire nu au ajuns, spun unii șoferi.

Situația este similară și pe trotuare, care sunt înghețate. Chiar dacă, în fața unor case, cetățenii au deszăpezit singuri, în cele mai multe zone din oraș trotuarele sunt îngropate sub gheață și sub munți de zăpadă întărită.

Și situația pare să nu se îmbunătățească în perioada următoare, pentru că vor fi încă trei zile, cel puțin, cu ger.

