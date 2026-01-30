Connect with us

Simulare Evaluare Națională 2026: testările scrise vor fi organizate în luna martie. Reguli și modele de subiecte

Simulare Evaluare Națională 2026: elevii de clasa a VIII-a vor susține testările în cadrul sesiunii de simulare a examenului de Evaluare Națională 2026 în luna martie. 

Sunt organizate probe la Limba și literatura română, Matematică și Limbă maternă, în condiții de examen.

Testările vor fi în perioada 16-18 martie. Rezultatele vor fi comunicate de către profesori, în 30 martie.

Vor fi aceleași subiecte pentru toți elevii, la nivel național.

Simulare Evaluare Națională 2026. Calendar

  • 16 martie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
  • 17 martie 2026: Matematică – probă scrisă
  • 18 martie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor

Reguli la examen

La sesiunea de simulare, elevii vor trebui să respecte aceleași reguli ca și cele din examen. Nu vor avea voie să comunice între ei sau să utilizeze surse din care să se inspire pentru rezolvarea subiectelor.

Nu vor avea acces cu cu telefoane, materiale de studiu sau dispozitive electronice. Dacă sunt constatate situații de comunicare cu alți candidați sau cu exteriorul, regulamentul indică eliminare din examen cu nota 1.

Elevii primesc foi de examen și completează datele personale în prezența profesorilor. Orice greșeală se corectează prin tăiere cu o linie. Nu se acceptă ștersături sau tăieturi groase. Se pot solicita foi suplimentare, care vor fi atașate broșurii principale.

Lucrările sunt corectate digitalizat. La diferențe mai mari de 1 punct, lucrarea se reevaluează. Rezultatele se afișează anonimizat.

Elevii își pot vizualiza lucrările înainte de contestații.

Evaluare Națională 2026. Calendar

Examenlul propriu-zis de Evaluare Națională va fi în perioada 22-26 iunie.

  • 10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională
  • 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
  • 24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă
  • 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)
  • 2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
  • 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale
