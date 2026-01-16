FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”

Un cititor Alba24 a semnalat că, deși a trecut un număr foarte mare de zile de la prima ninsoare, autoritățile locale nu au reușit să curețe cele două stații de autobuz din zona Petrom - Gară.

Acesta a trimis și câteva fotografii din zona respectivă.

”După aproximativ 13 zile de la prima ninsoare, autoritățile competente nu au intervenit sub nici o formă pentru a deszăpezi cele două stații de autobuz din zona Petrom Gară” a transmis cititorul.

Autoritățile din Alba Iulia sunt complet depășite de situație. În continuare, la multe zile după ninsori, au reușit să deszăpezească doar câteva drumuri principale din oraș.

Restul, străzile secundare, parcările publice și cele rezidențiale, au fost lăsate de izbeliște, încărcate de zăpadă și gheață.

De altfel, utilajele angajate de primărie pentru deszăpezire au dispărut complet de pe străzi, în ultimele zile.

Situația a fost sesizată și de cititori.

”Primăria a pierdut lupta cu iarna. Au abandonat problema zăpezii, nu se mai face nimic. Trebuia să ia zăpada să o ducă din oraș, au avut zile întregi la dispoziție, acum se va transforma în gheață” a spus un cititor.

”Mizează că după ce trece zăpada nu își va mai aminti nimeni cum s-au descurcat. Nici un utilaj pe stradă, orașul lăsat ca și când nu ar fi administrat de nimeni. Toată lumea tace și acceptă această contra-performanță” a transmis un altul.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News