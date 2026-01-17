Eveniment
FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
O mașină parcată pe strada Toporașilor din Alba Iulia, în fața Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din municipiu, a fost serios avariată de zăpada desprinsă de pe acoperiș.
Autoturismul marca Volkswagen s-a ales cu parbrizul spart, plafonul și capota îndoite, avarii pe partea lateral stânga și una dintre oglinzi ruptă.
În urma incidentului, accesul pietonilor pe trotuar a fost interzis în zona respectivă, iar locul a fost împrejmuit cu bandă de semnalizare de către Poliția Locală.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
1 Comentariu
Lasă un comentariu
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.
Titi
sâmbătă, 17.01.2026 at 12:33
na paguba daca nu ai casco, ce faci ?