FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia

O mașină parcată pe strada Toporașilor din Alba Iulia, în fața Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din municipiu, a fost serios avariată de zăpada desprinsă de pe acoperiș.

Autoturismul marca Volkswagen s-a ales cu parbrizul spart, plafonul și capota îndoite, avarii pe partea lateral stânga și una dintre oglinzi ruptă.

În urma incidentului, accesul pietonilor pe trotuar a fost interzis în zona respectivă, iar locul a fost împrejmuit cu bandă de semnalizare de către Poliția Locală.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News