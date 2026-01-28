Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci

Volei Alba Blaj, campioana României la volei feminin, joacă miercuri seară, de la ora 18:00, pe teren propriu cu campioana mondială a cluburilor, echipa italiană Savino Del Bene Scandicci, într-un meci de gală din Liga Campionilor.

Partida contează pentru etapa a 5-a, penultima, din Grupa A.

Volei Alba Blaj și Savino Del Bene Scandicci se vor întâlni pentru a patra oară în istoria recentă a duelurilor internaționale, au transmis reprezentanții Volei Alba Blaj.

Până acum, echipa italiană s-a impus de fiecare dată. A fost 3-1 la Târgu Mureș și 3-0 la Florența, în finala Cupei CEV 2023, respectiv 3-0 pe 27 noiembrie 2025, în prima etapă a Grupei A din Champions League.

Meci în Liga Campionilor, la Blaj

Savino Del Bene Scandicci vine la Blaj cu statutul de campioană mondială a cluburilor, titlu cucerit în decembrie 2025, la São Paulo (Brazilia), după ce a învins cu 3-1 pe Imoco Conegliano, deținătoarea Ligii Campionilor.

Totuși, în ultimul meci disputat, italiencele au pierdut dramatic finala Cupei Italiei, fiind învinse la Torino tot de Imoco Conegliano, scor 0-3 (29-31, 24-26, 25-27).

Pe plan internațional, Savino Del Bene Scandicci mai are în palmares Cupa Challenge (2022) și Cupa CEV (2023), alături de titlul de campioană mondială (2025).

