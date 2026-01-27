Connect with us

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că introducerea impozitării progresive pe venituri nu a fost discutată în coaliție. Potrivit acestuia, România nu este pregătită în momentul de față pentru această măsură, fiind nevoie de circa un an și jumătate de modificări în sistemul de finanțe ca să poată fi aplicată.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, marţi, la RFI România, dacă ar accepta impozitarea progresivă, propunere susţinută de PSD.

 

„În momentul de față nu a fost o discuție legată de acest subiect în ultimele luni în coaliție. (...)

În termeni reali, această formulă, care este aplicată, într-adevăr, în multe state europene, are nevoie cel puțin de un an de zile, un an și jumătate de modificări în sistemele finanțelor ca să poată fi aplicată. Și noi nu suntem, în momentul de față, pregătiți pentru această chestiune.

E greu să iei multe măsuri care să însemne, pe de-o parte, consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale și tot ce înseamnă pachetele fiscale care au fost adoptate și, în același timp, să faci și alte lucruri care să-ți dea sistemele peste cap”, a precizat premierul, la RFI, citat de Mediafax.

Impozitarea progresivă a fost readusă recent în discuție de ministrul Muncii, social-democratul Florin Manole. Acesta a propus impozitarea progresivă ca o soluţie pentru „un sistem fiscal mai echitabil”, în contextul creşterilor mari de taxe.

„Nu cei cu venituri mari din această ţară sunt problema atunci când vorbim despre impozitele pe proprietate. Nu o să fiu aici ridicol şi să zic că bugetul familiei a avut un impact enorm din chestiunea asta. Dar pentru oamenii cu venituri mici, această impozitare s-a simţit foarte mult şi asta este o problemă”, a explicat ministrul Muncii.

Potrivit ministrului, impozitarea progresivă ar reprezenta soluţia „pentru a nu pune presiune egală pe cei cu venituri mici şi pe cei cu venituri mari”.

„Impozitarea progresivă are în spate rapoarte ale Comisiei Europene, ale Băncii Mondiale şi analize care arată cât de mulţi bani am putea colecta în plus. Este extrem de importantă”, a mai spus Florin Manole.

