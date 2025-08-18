20 august: Se întrerupe alimentarea cu gaz pe o stradă din Aiud. Atenționări pentru locuitori

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat miercuri, 20 august, pe o stradă din Aiud, pentru efectuarea unor lucrări la rețea, anunță Delgaz Grid.

Întreruperea de alimentare cu gaz metan va fi pe strada Axente Sever.

Motivul este efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

Sistarea gazului metan va fi miercuri, 20 august, în intervalul 8.00 – 12.00, la consumatori de pe strada Axente Sever:

Bl. 8, sc. A; B; C

Bl. 12, sc. A; B; C

Bl. 23, sc. C; D; E

Bl. 25, sc. A; B

Bl. 27, sc. A; B

Bl. 29, sc. A; B

Bl. 31, sc. A; B; C

FN 5, Mistique.

Atenționări pentru locuitori

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon:

0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă)

0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

