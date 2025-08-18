Pilonul II de pensii: suma retrasă în prima tranșă ar putea fi mărită. Noi modificări luate în calcul de Guvern

Pilonul II de pensii: Guvernul ia în calcul noi variante de modificări în legislația privind Pilonul II de pensii. Dacă în varianta inițială, se propunea ca banii să poată fi retrași într-o primă tranșă de 25% din total și apoi în rate lunare, acum plafonul ar putea fi mărit.

Guvernul schimbă forma proiectului legat de Pilonul II de pensii, după ce varianta inițială a generat controverse în rândul celor peste opt milioane de români care au bani în fondurile private de pensii.

Potrivit unor surse Digi24, ca o nouă variantă, pensionarii vor putea retrage într-o primă tranșă 30% din suma totală. Restul sumei va putea fi retrasă eșalonat, lunar, timp de opt ani.

Forma inițială a proiectului prevedea 25% din suma totală în prima tranșă și restul, lunar, timp de 10 ani.

În prezent, legislația prevede că banii pot fi retrași integral, la împlinirea vârstei de pensionare.

Sunt peste opt milioane de persoane care cotizează la acest pilon, iar propunerea Guvernului a generat controverse.

Dezbateri asupra modificărilor în legislația pensiilor private vor fi desfășurate de către Ministerul Muncii și ASF, în această săptămână.

Ce spun oficialii

Premierul Ilie Bolojan a declarat că proiectul de lege privind pensiile private nu prevede „confiscarea fondurilor acumulate de cetățeni”, ci doar reglementarea modului de plată, după modelul aplicat în majoritatea țărilor europene.

Proiectul de act normativ stabilește reguli privind înființarea și autorizarea fondurilor de plată a pensiilor private. Un fond de plată a pensiilor private va fi administrat de către un furnizor de pensii private, autorizat de către ASF.

Mai multe detalii, AICI.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News