Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur se mută din Alba Iulia. PROGRAMUL evenimentului, 3-7 septembrie 2025

Festivalul Național de Folclor ”Strugurele de Aur” cuprinde evenimente organizate în 3-7 septembrie 2025 în Blaj și Jidvei. Nu va mai fi organizat și la Alba Iulia.

În acest an, festivalul a ajuns la a XXI-a ediție.

De peste două decenii, „Strugurele de Aur” este locul unde tradiția se întâlnește cu viitorul cântecului românesc. Concursul și Gala Laureaților vor aduce pe scena Palatului Cultural din Blaj tineri soliști vocali și instrumentiști din toate colțurile țării. Aceștia vor purta cu ei cântece, graiuri și porturi care spun poveștile locurilor natale, transmit organizatorii.

Festivalul „Strugurele de Aur” este o sărbătoare a folclorului trăit și simțit, o întâlnire a generațiilor și a publicului cu artiștii pe care îi îndrăgește.

Festivalul Național de Folclor ”Strugurele de Aur” 2025. Concurs

Concursul se desfășoară pe două secțiuni:

„Soliști vocali”

„Soliști instrumentiști”

Acesta este deschis interpreților amatori ai folclorului muzical din întreaga țară, precum și din regiunile în care trăiesc comunități istorice de români.

Pot participa tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, din toate județele României, dar și din zone precum Voivodina, Valea Timocului (Serbia și Bulgaria), Cernăuți, Ținutul Herța și Transcarpatia (Ucraina), Republica Moldova și Kazahstan, unde există comunități românești formate, în mare parte, din urmași ai celor deportați din Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța.

Preselecțiile vor avea loc pe 19 august, de la orele:

9:30 – 13:30

16:00 – 20:00

Festivalul Național de Folclor ”Strugurele de Aur” 2025. Repere din program

3 septembrie – O seară a virtuozității: marele dirijor și violonist Nicolae Botgros urcă pe scenă alături de fiul său, Corneliu, și nepotul Cristian.

Vestita familie de lăutari Miu – Ion, George și Robert – va aduce sonorități unice, cu trei țambale răsunând simultan pe scena Palatului Cultural.

Atmosfera se va îmbogăți cu stilul arhaic al Teodorei Purja – Rapsod și Tezaur Uman Viu – care va cânta hore cu noduri, specifice nordului țării, alături de fiica și nepotul său. Cântece vechi de dincolo de Prut vor răsuna prin glasul Zinaidei Bolboceanu, iar Constantin Lătărețu va aduce o parte din farmecul lăutarilor de altădată din Gorj.

4 septembrie – O seară de omagiu: trei nume mari ale cântecului popular românesc – Ana Pacatiuș, Mioara Velicu și Dumitru Dobrican

Vor fi celebrați alături de laureați și tineri interpreți într-o suită de momente muzicale deosebite.

Și pentru că toamna, la sat, însemna și începutul nunților, pe scenă se vor împleti câteva dintre cele mai frumoase cântece, strigături și obiceiuri care alcătuiesc ritualul de nuntă românesc, din toate zonele țării.

5 septembrie – Gala Laureaților. Recital Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase

După Gala Laureaților, scena va aparține unui recital electrizant semnat Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase.

În fiecare seară, atmosfera festivă va fi întregită de Ansamblul Jidvei–România, precum și de tineri talentați și laureați ai festivalului:

Tudor Furdui Iancu, Olguța Berbec și Remus Novac

Roxana Reche, Iulia Mihai, Sebastian Stan, Angelica Flutur

Ilie Caraș, Maria Beatrice Băndoiu, Maria Chivu, Florin Boita, Roxana Goia, Stela Botez, Daniel Pop și mulți alții.

7 septembrie – Piața Centrală din Jidvei va răsuna de cântec și aplauze la „Ecoul Galei Laureaților”

Festivalul se va încheia cu multă voie bună, alături de Florentina și Petre Giurgi, Alina Pincași Mirela Mănescu.

Acompaniamentul orchestral al celor patru zile va fi asigurat cu profesionalism și dedicare de Orchestra JIDVEI România, sub bagheta dirijorului Radu Dinescu, și Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba, condusă de Alexandru Pal.

Festivalul este organizat de Jidvei, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena”, Primăria Municipiului Blaj, Primăria Comunei Jidvei.

Biletele pentru spectacolele din 3, 4 și 5 septembrie pot fi achiziționate de la Palatul Cultural din Blaj, Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia și online pe Eventbook.ro.

Intrarea la spectacolul din 7 septembrie, la Jidvei, este gratuită.

