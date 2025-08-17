Connect with us

Eveniment

Horoscop săptămâna 18 – 24 august 2025. Schimbări sezoniere nu doar în natură, ci și în viețile noastre personale și profesionale

Publicat

acum O oră

Horoscop săptămâna 18 – 24 august 2025: Această perioadă ne găsește în mijlocul unei perioade astrale deosebit de dinamice, marcată de ultimele zile ale sezonului Leului și pregătirile pentru intrarea în Fecioară.

Această tranziție cosmică aduce cu sine o energie unică. Astrele ne asigură că această săptămână va fi una a echilibrului între impulsul de a străluci și nevoia de a ne organiza prioritățile pentru toamna ce se apropie.

Venus, aflată într-o poziție armonioasă, favorizează relațiile și frumusețea, în timp ce Marte ne încurajează să acționăm cu curaj și determinare în proiectele noastre profesionale.

Un aspect astral deosebit de semnificativ îl constituie tranzitul lui Mercur, care ne îndeamnă să fim mai atenți la comunicare și să revizuim cu grijă deciziile luate recent.

Este o perioadă excelentă pentru a pune ordine în gânduri și pentru a clarifica relațiile importante din viața noastră.

Luna își schimbă fazele și semnele de-a lungul acestei săptămâni, creând momente alternante de introspecție și acțiune.

Acestea vor fi zilele în care intuiția și logica trebuie să lucreze împreună pentru a ne ghida către alegerile potrivite.

În plan colectiv, această săptămână aduce oportunități pentru întărirea legăturilor sociale și pentru redefinirea obiectivelor pe termen mediu.

Este momentul să ne pregătim pentru schimbările sezoniere nu doar în natură, ci și în viețile noastre personale și profesionale.

BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Această săptămână îți aduce energie renovată și oportunități neașteptate în carieră. Marte, planeta ta conducătoare, se află într-o poziție favorabilă, încurajându-te să iei inițiative îndrăznețe.

În love, o conversație sinceră cu partenerul poate deschide noi perspective.

Evită deciziile impulsive în finanțe. Ziua ta norocoasă: joi.

Horoscop săptămâna 18 – 24 august 2025: TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Venus îți surâde în această perioadă, aducându-ți armonie în relațiile personale. Este momentul perfect pentru a te concentra pe frumusețe și confort în casa ta.

Cariera ta profesională necesită răbdare – rezultatele se vor vedea în timp. Atenție la cheltuielile neprevăzute. Culoarea norocoasă: verde închis.

GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Comunicarea este punctul tău forte în această săptămână. Mercur te favorizează în negocieri și prezentări importante.

Relațiile sociale se diversifică, iar tu vei fi în centrul atenției. În dragoste, claritatea în exprimarea sentimentelor este esențială. Evită multitasking-ul excesiv. Numărul norocos: 7.

RAC (21 iunie – 22 iulie)

Luna îți influențează starea emoțională mai mult decât de obicei. Intuiția ta este foarte ascuțită – ascult-o! Familie și căminul ocupă un loc central în preocupările tale.

O investiție în casa ta se dovedește profitabilă. În dragoste, sensibilitatea ta îi atrage pe alții. Ziua ideală pentru decizii importante: marți.

Horoscop săptămâna 18 – 24 august 2025: LEU (23 iulie – 22 august)

Fiind în sezonul tău, strălucești cu o intensitate deosebită! Creativitatea ta este la cote maxime, iar proiectele artistice sau de leadership vor avea succes.

Romance-ul este favorizat, iar șarmul tău natural funcționează perfect. Atenție să nu devii prea dominant în relații. Piatra norocoasă: citrinul.

FECIOARĂ (23 august – 22 septembrie)

Se apropie sezonul tău și deja simți cum energia se acumulează. Atenția ta la detalii va fi foarte apreciată la serviciu.

O problemă de sănătate minoră necesită atenție preventivă. În dragoste, perfecționismul tău poate crea tensiuni – relaxează-te puțin. Investițiile în educație sunt favorizate.

BALANȚĂ (23 septembrie – 22 octombrie)

Echilibrul și diplomația ta sunt solicitate în rezolvarea unor conflicte din anturajul apropiat. Parteneriatele, atât de afaceri cât și personale, sunt în focusul acestei săptămâni.

O oportunitate de călătorie se profilează. Evită indeciziile prelungite. Culoarea care te energizează: albastrul deschis.

Horoscop săptămâna 18 – 24 august 2025: SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Intensitatea ta emoțională este amplificată, ceea ce poate fi atât un avantaj cât și o provocare. Mistere și situații complexe te fascinează și reușești să le dezlegi cu brio.

În dragoste, pasiunea este la cote înalte. Atenție la tendința de a fi prea posesiv. Transformările sunt favorizate.

SĂGETĂTOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Optimismul tău contagios atrage oportunități din direcții neașteptate. Călătoriile sau contactele cu străinii sunt foarte favorizate.

Un curs sau o certificare îți poate deschide noi perspective profesionale. În dragoste, aventura și spontaneitatea sunt cheia. Evită promisiunile pe care nu le poți respecta.

CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Determinarea ta în atingerea obiectivelor profesionale începe să dea roade vizibile. Saturn te recompensează pentru munca depusă cu perseverență.

O responsabilitate nouă îți va testa abilitățile de leadership. În relații, maturitatea ta emoțională este apreciată. Investițiile pe termen lung sunt favorizate.

VĂRSĂTOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Originalitatea ta și viziunea asupra viitorului te plasează în avantaj față de competiție. Tehnologia și inovația îți sunt aliați puternici.

Prietenii și rețeaua socială îți aduc beneficii concrete. În dragoste, independența ta poate fi interpretată greșit – comunică mai mult. Ziua creativă: sâmbăta.

Horoscop săptămâna 18 – 24 august 2025: PEȘTI (19 februarie – 20 martie)

Intuiția și empatia ta sunt la niveluri excepționale în această săptămână. Artele și activitățile spirituale îți aduc împlinire și inspirație.

O situație din trecut revine în atenția ta pentru a fi rezolvată definitiv. În dragoste, romantismul predomină. Evită persoanele care îți drenează energia emoțională.

Sfatul săptămânii

Mercur retrograd din perioada aceasta ne învață să fim mai atenți la comunicare și să revedem planurile făcute în grabă.

Este o perioadă excelentă pentru introspecție și reorganizare, nu pentru începerea unor proiecte majore.

Luna și energiile acestei săptămâni

Cu Luna în diferite faze și semne, energia săptămânii oscilează între momente de introspectie profundă și perioade de acțiune intensă.

Miercurea și vinerea sunt zilele cele mai propice pentru decizii importante.

Horoscopul este realizat cu scop de divertisment și nu înlocuiește sfatul profesional în deciziile importante din viață.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum O oră

Horoscop săptămâna 18 – 24 august 2025. Schimbări sezoniere nu doar în natură, ci și în viețile noastre personale și profesionale
Educațieacum 2 ore

Banii de pe cardurile educaționale trebuie cheltuiți luna aceasta. Sumele rămase vor fi RETRASE automat din conturi
Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 2 ore

Numere câștigătoare Loto 17 august 2025 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 10 ore

Primărița din Vințu de Jos, Simona Cazan, a lansat un apel pentru ajutorarea familiei care deținea magazinul care a ars duminică
Administrațieacum 4 zile

Ordonanță de urgență care blochează investițiile neacoperite de susținere financiară, pusă în dezbatere publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Românii din diaspora trimit mai puțini bani acasă. Din ce țări vin cele mai mari sume
Economieacum 2 zile

Țeapa cu investițiile online. Cum a căzut o persoana din Alba în plasa unui ”broker”. Ce greșeli a făcut și cum a rămas fără bani
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Fost consilier județean PSD din Câmpeni, condamnat pentru obținere ilegală de fonduri. Facturi fictive pentru bani de la stat
Evenimentacum 4 zile

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Nicolae Stanciu a debutat cu un gol superb, la Genoa. Publicație italiană: A fost cel mai bun om al partidei
Evenimentacum 2 zile

VIDEO Luptătorul de MMA, Ion Surdu, starul Exatlon și campionul Oktagon, la Alba Iulia: A îmbrăcat armura unui legionar roman
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Horoscop săptămâna 18 – 24 august 2025. Schimbări sezoniere nu doar în natură, ci și în viețile noastre personale și profesionale
Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 2 ore

Numere câștigătoare Loto 17 august 2025 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

6 octombrie - Ziua mondială a mersului pe jos
Actualitateacum 7 ore

Beneficiile mersului pe jos: de la prevenirea bolilor, la claritate mentală
Evenimentacum 11 ore

Pacienții vor putea semnala trimiterea abuzivă de la spitalele de stat, către cabinete private. Formular online de la 1 septembrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Banii de pe cardurile educaționale trebuie cheltuiți luna aceasta. Sumele rămase vor fi RETRASE automat din conturi
Educațieacum 2 zile

Fitch a menținut ratingul României, dar avertizează asupra deficitului foarte ridicat. Ce s-ar fi întâmplat dacă ajungea în ”junk”
Mai mult din Educatie