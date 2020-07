Alina Bica reținută de Poliția italiană. Fosta șefă a DIICOT și Ioan Bene, un alt fugar celebru, vor fi aduși în România

Fosta şefă a DIICOT Alina Bica și Ioan Bene- un om de afaceri din Cluj, urmărit internațional au fost reținuți, vineri seara, în Italia. Ea era urmarită internațional in baza Mandatului European de Arestare emis de catre Tribunalul București.

Alina Bica a fost dată în urmărire deoarece „se sustrage punerii în aplicare a mandatului de executare a pedepsei închisorii”, după ce a fost condamnată definitiv, în noiembrie 2019, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la 4 ani de detenţie cu executare într-un dosar în care a fost acuzată de DNA că l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender.

Alina Bica apărea pe site-ul IGPR la secţiunea „Persoane urmărite”, ea fiind plecată în Costa Rica.

Potrivit IGPR, odată cu fosta șefă DIICOT, polițiștii italieni l-au reținut și pe Ioan Bene. Acesta era urmărit internațional pentru fals sub înscrisuri sub semnatură privată, dare de mită, evaziune fiscală și are de executat 6 ani și 2 luni închisoare.

„Alina Bica Mihaela, urmărită internațional, cu mandat european, pentru infracțiunea de favorizarea infactorilor, fiind condamnată la 4 ani, și Bene Ion, urmarit internațional cu mandat de arestare, fiind condamnat 6 ani și 6 luni pentru fals în înscrisuri și uz de fals, sunt în custodia colegilor din Italia. Vor fi prezentați unei instanțe care va dispune demersurile de a-i aduce în țară. Au fost descoperiți în aceeași zonă”, a anunțat Liviu Vasilescu, şeful IGPR. Pe 23 iunie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a suspendat judecarea în apel a dosarului ANRP – Alina Bica. Completul de cinci magistraţi a stabilit această măsură până la soluţionarea de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a unor sesizări privind aplicarea deciziei CCR de rejudecare a unor dosare de corupţie. Pe 26 iunie 2018, Alina Bica a fost condamnată de magistraţii Instanţei supreme la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul în care era acuzată de favorizarea făptuitorului. În acelaşi dosar, fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a fost achitat de judecătorii Instanţei supreme. Alina Bica a fugit din țară la începutul anului 2018. Inițial, fosta șefă a DIICOT s-a refugiat în Costa Rica, precum prietena sa, Elena Udrea. Fostă şefă a DIICOT a fost dată în urmărire, după condamnarea definitivă la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul de favorizare a omului de afaceri Ovidiu Tender. Fotografia ei a fost postată pe site-ul Poliţiei Române la secţiunea „persoane urmărite”. Autoritățile italiene l-au reținut și pe Bene Ioan, urmărit international în baza Mandatului European de Arestare emis de către Tribunalul București, pentru fals sub înscrisuri sub semnătura privată, dare de mita, evaziune fiscală. Acesta are de executat 6 ani și 2 luni închisoare. Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani şi 8 luni la închisoare pentru dare de mită în dosarul fostului preşedinte al CJ Cluj, Horea Uioreanu, a fost dat în urmărire după ce nu a fost găsit pentru a fi încarcerat în Penitenciarul Gherla. În plus, Poliţia Română scrie că „la data de 12.06.2020 a fost condamnat la o pedeapsă de 6 ani şi 2 luni închisoare de către Tribunalul Bucureşti, Secţia Penală I, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, dare de mită şi fals în înscrisuri sub semnătură privată”. Ioan Bene conducea mai multe firme care au derulat proiecte cu Consiliul Judeţean Cluj, printre care cel de construire a noii piste de 3.500 de metri a Aeroportului Internaţional ”Avram Iancu” Cluj. Acesta are în derulare şi proiecte imobiliare, dar este şi cumpărătorul fostului hotel ”Continental” din centrul municipiului Cluj-Napoca, pe care vroia să îl reabiliteze. Cei 2 urmăriți internațional sunt în custodia autorităților din Italia, urmând a fi prezentați unei instanțe pentru a dispune asupra executării Mandatelor Europene de Arestare și asupra predării către România.

