VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF

Modificările privind plata pensiilor private au fost aprobate de Guvern, în ședința de joi. Prima tranșă ce poate fi retrasă este de 30%. Restul sumei este eșalonat în plăți lunare pe 8 ani.

„Este un proiect de lege care, practic, îndeplinește un obiectiv strategic pe care România îl are la acest moment, și anume acela de a adera la OCDE, în urma evaluării pe care am avut-o din partea OCDE s-a constatat că sistemul de pensii private din România este un sistem sustenabil, un sistem foarte bine supravegheat și reglementat, care are o contribuție importantă la dezvoltarea economică a României.

Și, totodată, am avut o recomandare prioritară de îndeplinit, și anume, legea de plată. Este un proiect de lege care îndeplinește toate standardele europene. Este un proiect stabilit după principiile OCDE, după bunele practici internaționale”, a spus vicepreședintele ASF, Ștefan Daniel Armeanu.

În ședinta de guvern de joi, au avut loc două modificări în ceea ce privește proiectul de lege al plății pensiilor private.

„Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a retrage-o la începutul perioadei de plată s-a majorat de la valoarea de 25%, la un procent de 30%, iar perioada în care plățile se vor face în viitor, de asemenea, s-a modificat. S-a micșorat de la perioada de 10 ani la 8 ani”, spune Armeanu.

Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din pilonul 2, 3 și 4

Potrivit precizărilor vicepreședintelui ASF, noile reguli se aplică pentru banii din Pilonul II, dar și pentru III și IV.

Dacă valoarea pensiei (tranșei) lunare este sub 3000 lei, nu se mai plătesc impozite sau taxe. Acesta ar fi unul dintre avantajele eșalonării la plată.

”Depinde de modalitatea de plată, de decizia pe care fiecare participant o ia. Dacă avem prima tranșă de 30% sau tot activul împărțit pe 8 ani. Depinde și de valoarea activului”.

Dacă, de exemplu, se alege varianta cu prima tranșă de 30% din activ, se plătește, doar pentru valoarea ce depășește 3000 de lei, CASS 10% și impozitul pe câștigul de capital, a precizat Armeanu. În total, impozitarea ajunge la circa 12-13% din valoarea totală a activului retras.

După prima plată de 30%, banii rămași până la plata integral rămân la fondul de pensii și sunt reinvestiți.

Eșalonarea poate fi făcută și pe perioadă mai lungă de 8 ani, în funcție de valoarea activului.

Există un comision de 0,05% lunar la activul net pentru fond, dar nu există comision la transfer.

Dreptul de proprietate asupra banilor din pilonul 2 este garantat, a menționat reprezentantul ASF.

În cazul moștenitorilor, se aplică procedura veniturilor asimilate pentru câștig din pensie. Banii se moștenesc în orice condiție, integral.

Context

Conform prevederilor inițiale, legea de plată a pensiilor private trebuia adoptată din 2011, după trei ani de la înființarea fondurilor de pensii private în 2008.

În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,3 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Mai bine de jumătate (4,5 milioane) contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%.

Cei mai mulți beneficiari de plăți din Pilonul 2 au fost cei pensionați pentru limită de vârstă (65%), iar plata unică a fost modalitatea preferată de a primi banii (74%), în perioada 2008 – 2024, potrivit datelor oficiale ale APAPR Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), cei responsabili de gestionarea și creșterea contribuțiilor virate de contribuabili.

În luna august 2025 a fost depășit pragul psihologic de 1 miliard de euro la nivelul plăților deja efectuate către beneficiarii din Pilonul 2 și 3 de pensii private, astfel:

cca. 4.2 mld. lei plătiți către cca. 250.000 de beneficiari din Pilonul 2 obligatoriu;

cca. 890 mil. lei plătiți către cca. 97.000 de beneficiari din Pilonul 3 facultativ.

Principalele nemulțumiri exprimate public cu privire la actualul proiect au vizat limitarea posibilității de plată unică a activelor la împlinirea vârstei de pensionare, respectiv o primă tranșă maximă de 25% și plata eșalonată pe 10 ani.

