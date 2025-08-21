Guvernul a amânat sistemul de tarifare rutieră TollRo pentru camioane. Când se va plăti și ce se întâmplă cu rovinieta

Guvernul a amânat, în ședința de joi, sistemul de tarifare rutieră TollRo pentru camioane. Proiectul urmează să fie aplicat din vara anului viitor.

Este vorba despre amânarea, de la 1 ianuarie 2026 până la 1 iulie 2026, a proiectului pentru realizarea sistemului de tarifare rutieră electronică în România (STRR). Se referă la prevederile din prima etapă, privind dezvoltarea sistemului informatic.

Sistemul va fi integrat în cadrul Serviciului European de Tarifare Rutieră (SETRE).

Noul sistem de tarifare rutieră electronică în România va include:

tarifare având la baza durata de utilizare a infrastructurii rutiere pentru autoturisme, autobuze, autocare și vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) ≤ 3,5 tone

tarifare în funcție de distanța parcursă pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA > 3,5 tone.

Au fost amânate termenele prevăzute în Legea nr. 226/2023 referitoare la intrarea în vigoare a noii roviniete, a tarifului TollRo și a noului sistem SETRE România (STRR), cel aferente abrogării reglementării actuale privind rovinieta (Ordonanța Guvernului nr. 15/2002)

TollRo pentru camioane. Cum va fi aplicată

Rovinieta pentru camioane va fi înlocuită cu taxa TollRO. Aceasta se calculează în funcție de distanța parcursă, norma de poluare și perioada de staționare pe rețeaua de drumuri naționale.

În legea 226/2023 se arată că TollRO este ”tariful de trecere” – suma plătită prin care este acordat dreptul de utiliza o anumită distanță între două puncte ale domeniului SETRE România, conform principiului ”poluatorul plătește”.

Se aplică pe drumuri naționale, cu excepția sectoarelor din intravilanul localităților/municipiilor, unde se aplică tarif de trecere colectat prin sistem de tarifare rutieră electronică.

Vezi și TollRO, o nouă rovinietă pe drumurile din România. Taxele pentru transportatori cresc de 7 ori din 2026. Simulări de cost

TollRo se plătește la CNAIR. Dacă nu poate fi stabilită distanța, tariful este 2000 de lei. Amenzile pentru neplata taxei sunt între de zece ori sau de 20 de ori cuantumul vinietei datorate. În cazul în care nu poate fi stabilită distanța, amenda este de 5000 de lei.

Explicații CNAIR

CNAIR a făcut precizări, în contextul în care noul sistem propus a generat controverse.

”TollRo, care va înlocui rovinieta, se va aplica doar la autovehiculele de transport marfă, nu la autocare sau la mașini mici. Aceasta va intra în vigoare de anul viitor. Pentru TollRo, șoferii nu vor fi întrebați unde se duc. Vor plăti pentru 100-500-1.000 de kilometri, fiecare în funcție de cât parcurge, fiecare știe destinația. Dar în momentul în care va fi depistat că a depășit acea limită, e pasibil de o amendă”, a explicat Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR, pentru Ziare.com.

Ce se întâmplă cu rovinieta

Pentru autoturisme, rămâne în vigoare sistemul rovinietei, ca și până acum. Doar că tarifele se majorează, de la 1 septembrie.

rovinieta anuală pentru autoturisme crește de la 28 de euro la 50 de euro (TVA inclus),

Modificarea tarifelor este prevăzută de Legea 141/2025.

Noile tarife rovinietă de la 1 septembrie, pentru autoturisme:

rovinietă 1 zi: 3,5 euro (17,7 lei) / în august 2,5 euro (12,69 lei)

rovinietă 10 zile: 6 euro (30,3 lei) / în august 3,3 euro (16,75 lei)

rovinietă 30 de zile: 9,5 euro (48 lei) / în august 5,3 euro (26,91 lei)

rovinietă 60 de zile: 15 euro (75,9 lei)/ în august 8,4 euro (42,65 lei)

rovinietă 12 luni: 50 euro (253 lei) / în august 28 euro (142,16 lei)

De la 1 septembrie, amenzile pentru lipsa rovinietei se dublează. De exemplu, pentru autoturisme sancțiunea va fi între 500 și 1.000 de lei, față de 250–500 lei în prezent. Iar șoferii vor trebui să achite și contravaloarea rovinietei pe 12 luni.

Rovinietele achiziționate până în 31 august rămân valabile până la data lor de expirare.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News