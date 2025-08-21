Connect with us

Medicii de familie vor fi plătiți în funcție de serviciile pe care le acordă. Numărul pacienților, al doilea criteriu de finanțare

Medicii de familie vor fi plătiți în funcție de serviciile pe care le acordă și mai puțin în funcție de numărul pacienților înscriși pe liste. Măsura apare în proiectul cu măsrui propuse de Ministerul Sănătății, printr-un proiect de ordonanță de urgență lansat în dezbatere publică. 

Medicii de familii pot înființa cel mult două puncte secundare de lucru, iar de anul viitor, finanțarea pentru aceste cabinete se va acorda în funcție de serviciile acordate: adică 80% din sumă va reprezenta plata pe serviciu și doar 20% plata pentru numărul pacienților înscriși pe liste.

Proiectul mai prevede mai mulți bani pentru ambulatoriile de specialitate. Valoarea punctului în ambulatoriu va fi de la 1 octombrie de 6,5 lei și va crește la 8 lei, de la 1 ianuarie.

În ceea ce privește cardul european de sănătate, acesta va avea o valabilitate de doi ani, dar în cazul copiilor, valabilitatea va fi prelungită până la 18 ani, iar pentru pensionarii cu vârsta peste 65 de ani, valabilitatea se prelungește cu 10 ani.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că noile măsuri nu vor aduce austeritate, ci vor face ca sistemul sanitar să fie mai eficient și mai transparent.

În prezent, contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate reprezintă principala sursă de venit pentru cabinetele medicilor de familie.

Plata în funcție de numărul de pacienți reprezintă acum până la 70% din venitul total al cabinetului. În viitor, după intrarea în vigoare a OUG, această finanțare va ajunge la 20%.

