Almond Chismorie de la Bicheru Cycling din Alba Iulia, locul întâi la competiția ”Criteriul Primăverii”, după un sprint de poveste

Echipa de șosea Bicheru Cycling a continuat campania competițională cu “Criteriul Primăverii” de la Sibiu, cu rezultate extraordinare, au anunțat membrii asociației, pe contul de Facebook.

La startul cursei, Bicheru Cycling a aliniat 6 rutieri, printre care și ciclistul albaiulian Samuel Medrea, fost participant la Campionatele Mondiale de amatori, organizate în Australia în anul 2016.

”Suntem bucuroși pentru colegul nostru, care a revenit la antrenamentele echipei și acum la prima competiție, după 6 ani de pauză” au transmis aceștia.

“Criteriul Primăverii” oferă un traseu rapid ce favorizează sprinterii care pot trece peste dealurile din preajma Sibiului. Echipa a făcut o cursă tactică remarcabilă, reușind să trimită un rutier în primul grup, care avea să își dispute victoria.

La final, ciclistul Almond Chismorie a reușit un sprint de poveste și astfel a câștigat la general a 10-a ediție a Criteriului, o cursă cu 276 de participanți aliniați la start.

În al doilea grup rutierii Tilea Cristian și Igna Ioan au reușit să sprinteze pentru locurile 4 la categoriile lor de vârstă.

“Mă bucur că orele nenumărate de antrenamente și efortul colegilor din Bicheru a fost fructificat azi cu o primă victorie după o perioadă de 4 ani.

De 2 luni am tot studiat traseul cursei din Sibiu și astfel am reușit să fac o cursă tactică perfectă. Am decis să includ la antrenamente și sprinturi, care m-au ajutat astăzi să câștig cursa la doar câtiva centimetri distanță.

Pentru mine focusul principal rămâne pe evenimentele de ultra anduranță, însă, după cursa din Maroc, echipa m-a susținut să includ antrenametele din sala de forță pentru a recăpăta puterea și viteza necesare pentru cursele de șosea.

Mă bucură entuziasmul Sibiului pentru aceste evenimente ce reușesc să atragă noi utilizatori de biciclete ce pot clădi astfel o mobilitate mai durabilă în orașe.

Totodată, astfel de evenimente pot crea legături între cicliști și pot inspira noi utilizatori spre această activitate recreativă.

Echipa Bicheru Cycling se întărește de la o cursă la alta și astfel va continua sezonul competițional cu curse de șosea dar și de mountain bike.

Ne dorim astfel să promovăm utilizarea bicicletei pentru un stil de viață sănătos și să construim prin conștientizare și educație comunități durabile” a spus Almond Edgar David Chismorie.

Foto: Bicherul Cycling

