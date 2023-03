Alocația pentru susținerea familiei poate fi suspendată dacă elevii au mai mult de 20 de absențe. Noutăți din lege

Au fost schimbate termenele la care inspectoratele școlare trebuie să transmită agenției teritoriale, situația frecventării cursurilor pentru copiii care beneficiază de alocația pentru susținerea familiei.

Raportarea se va face în luna martie a fiecărui an și în luna august. Ordonanța cu aceste modificări a fost publicată în Monitorul Oficial, potrivit edupedu.ro.

Până acum, inspectoratele aveau de raportat situația în luna următoare încheierii semestrului școlar.

Potrivit Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acordarea alocației pentru susținerea familiei este în strânsă dependență cu participarea școlară a copiilor de vârstă școlară, cuantumul acesteia diminuându-se în funcție de umărul absențelor înregistrate pe semestrul școlar.

Ținând cont de schimbarea structurii anului școlar din semestre în module, aplicarea prevederilor legale nu mai este posibilă, acestea făcând referire la semestru și nu la noua structură a anului școlar 2022-2023, se arată în nota de fundamentare.

Pentru aplicarea corespunzătoare a legii și evitarea stabilirii de drepturi necuvenite și recuperarea de sume de la o categorie extrem de vulnerabilă, reprezentată de familiile cu copii și venituri reduse, se impune modificarea corespunzătoare a Legii nr.277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Modificarea prevederilor art. 27 din Legea nr.277/2010, s-a făcut în sensul corelării cu noua structură a anului școlar prin aplicarea modulelor și nu a semestrelor, astfel încât să fie posibilă verificarea condiției de menținere a dreptului la alocația pentru susținerea familiei referitoare la absențele nemotivate înregistrate de copiii de vârstă școlară din familiile beneficiare ale acestui drept.

Astfel, fără a fi afectate procedurile actuale, reglementarea are în vedere stabilirea unui termen raportat la lunile martie și august ale anului pentru transmiterea situației absențelor, termen similar cu perioada de raportare actuală, dar fără a se face referire la semestrul școlar, se arată în actul normativ.

Potrivit datelor din documentație, sunt aproximativ 140.000 beneficiari de alocație pentru susținerea familiei. Suma medie pentru această alocație este de 183 de lei. În Alba, în ianuarie, au fost 1.951 de beneficiari.

Diminuarea sau pierdea alocației de susținere a familiei. Modificările din lege

La articolul 27 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, alineatele (1), (2) și (3^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(1) Pentru copiii de vârstă şcolară din familiile prevăzute la art. 8 alin. (1), inspectoratul şcolar are obligaţia să transmită agenţiei teritoriale, în luna martie a fiecărui an și respectiv în luna august a fiecarui an, situaţia privind frecventarea cursurilor de către aceşti copii.

Situaţia se transmite electronic la data și în formatul convenit cu agenţiile teritoriale şi va conţine, în mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal ale copiilor şi reprezentanţilor familiei, adresa de domiciliu sau reşedinţă şi numărul de absenţe înregistrate.

Art 27 – „(2) În cazul în care se constată absenţe nemotivate aferente intervalului de cursuri care, potrivit ordinului ministrului educației se derulează de la începutul anului școlar și până la 1 martie anul următor, respectiv aferente intervalulului de cursuri care se desfășoară intre 1 martie si până la 1 august a fiecărui an școlar, cuantumul alocaţiei se diminuează proporţional cu numărul absenţelor, după cum urmează:

a) cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 şi 19 absenţe;

b) cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absenţe.”

Peste 20 de absențe nemotivate

În situația în care un copil are peste 20 de absențe nemotivate sau repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale, atunci elevul este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, conform art. 27 alin. (3). Alocaţia se poate solicita şi pentru acesta, numai după începerea anului şcolar următor, respectiv după începerea intervalului de cursuri ulterior perioadei de diminuare.

„(3^1) În situaţia prevăzută la alin. (3), când unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale ori absenţele înregistrate şi nemotivate depăşesc numărul prevăzut la alin.(2) lit.b), alocaţia se poate solicita şi pentru acesta, numai după începerea anului şcolar următor, respectiv după începerea intervalului de cursuri ulterior perioadei de diminuare prevăzută la alin.(2).”

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News