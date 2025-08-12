Connect with us

Actualitate

Somnul de proastă calitate crește riscul de osteoartrită. Studiu

Publicat

acum O oră

Persoanele cu un somn considerat „prost” au un risc mai mare să dezvolte osteoartrită, comparativ cu cele cu un somn sănătos.

Un somn neadecvat, caracterizat prin insomnie, somn insuficient sau excesiv, somnolență diurnă și sforăit frecvent, este asociat cu un risc crescut de osteoartrită, arată un studiu realizat cu peste 325.000 de participanți din Marea Britanie.

Așadar, potrivit unei cercetări publicate luni în jurnalul științific Nature, care a urmărit participanții pe o perioadă medie de peste 12 ani, persoanele cu un somn considerat „prost” au avut un risc cu 23% mai mare să dezvolte osteoartrită, comparativ cu cele cu un somn sănătos.

Riscul a fost și mai ridicat pentru osteoartrita mâinilor, cu o creștere de 29%, scrie Mediafax.

În plus, cercetătorii au identificat un profil metabolic specific legat de somnul deficitar, iar persoanele cu această caracteristică au prezentat un risc crescut cu 14% de a dezvolta boala.

CITEȘTE ȘI Somnul agitat și trezirile frecvente pot dăuna vaselor de sânge din creier și cresc riscul de demență. Studiu

Această legătură sugerează că metabolismul organismului joacă un rol important în modul în care somnul influențează sănătatea articulațiilor.

Studiul subliniază importanța unei igiene corecte a somnului în prevenirea osteoartritei, o afecțiune cu impact major asupra calității vieții și costurilor medicale la nivel global.

Ce este osteoartrita

Osteoartrita este o boală degenerativă a articulațiilor, în care cartilajul se uzează treptat, iar oasele ajung să se frece între ele, provocând durere, rigiditate și limitarea mișcării.

Apare mai ales odată cu înaintarea în vârstă, dar poate fi influențată și de factori precum obezitatea, traumatismele sau după cum arată studiul, somnul de proastă calitate.

Simptome

Simptomele osteoartritei pot varia de la o persoană la alta, dar există câteva simptome comune pe care le experimentează multe persoane cu osteoartrită:

  • durere – este posibil ca articulația să vă doară în timpul mişcării sau după aceasta;
  • rigiditatea articulației – aceasta poate fi cel mai vizibilă atunci când vă treziți dimineața sau după o perioadă de inactivitate;
  • sensibilitate – articulația poate fi sensibilă atunci când aplicați o presiune ușoară pe sau în apropierea ei;
  • pierderea flexibilității – este posibil să nu vă puteți mișca articulația în toate planurile de mișcare;
  • senzație de frecare – este posibil să auziți sau să simțiți o senzație de frecare atunci când folosiți articulația, iar aceasta poate fi însoțită de pocnituri la mobilizare;
  • umflături – acestea sunt cauzate de inflamația țesuturilor moi din jurul articulației.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum O oră

Somnul de proastă calitate crește riscul de osteoartrită. Studiu
Administrațieacum 2 ore

Parcările cu plată intră în dezbatere publică la Blaj. Cetățenii pot să își spună părerea despre tarifele pe care le vrea primăria
Economieacum 3 ore

Au ”explodat” prețurile la cazări în Alba Iulia, în perioada Festivalului Roman Apulum 2025. Cât costă o cameră timp de două zile
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Parcările cu plată intră în dezbatere publică la Blaj. Cetățenii pot să își spună părerea despre tarifele pe care le vrea primăria
birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Administrațieacum 14 ore

Câte posturi de bugetar vor fi reduse la nivel local. Ministrul Cseke Attila: Impactul financiar va depăși două miliarde de lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Au ”explodat” prețurile la cazări în Alba Iulia, în perioada Festivalului Roman Apulum 2025. Cât costă o cameră timp de două zile
Economieacum 12 ore

Marius Budăi (PSD): Impozitarea progresivă ar asigura venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 de măsuri
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Comunicat Adrian Bara (PSD): Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul David Popovici, să îi poarte numele
Actualitateacum 2 zile

Ședință la PSD: liderii analizează funcționarea coaliției, după ce USR nu a vrut doliu național pentru Iliescu
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 15 ore

Miriam Bulgaru a câștigat turneul ITF W35 din Serbia. Al șaselea titlu ITF obținut de jucătoarea de tenis din Alba Iulia
FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 6 zile

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 8 ore

Grecia introduce sancțiuni record în trafic din septembrie 2025: Amenzi de până la 8000 de euro și suspendarea permisului pe 8 ani
Educațieacum 14 ore

Duminică: „Suflet de Român”, spectacol folcloric extraordinar la Palatul Principilor din Alba Iulia. Program artistic și invitați
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 6 ore

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum o săptămână

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum O oră

Somnul de proastă calitate crește riscul de osteoartrită. Studiu
Evenimentacum 7 ore

Se elimină statutul de coasigurat la sănătate de la 1 septembrie. Modificări și pentru concediile medicale plătite
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 9 ore

Lista universităților cu programe de formare psiho-pedagogică în anul universitar 2025-2026. UAB are 350 de locuri
Educațieacum 10 ore

Subiecte Bacalaureat 2025 la Matematică și Istorie. Cerințele din sesiunea a doua
Mai mult din Educatie