Somnul de proastă calitate crește riscul de osteoartrită. Studiu

Persoanele cu un somn considerat „prost” au un risc mai mare să dezvolte osteoartrită, comparativ cu cele cu un somn sănătos.

Un somn neadecvat, caracterizat prin insomnie, somn insuficient sau excesiv, somnolență diurnă și sforăit frecvent, este asociat cu un risc crescut de osteoartrită, arată un studiu realizat cu peste 325.000 de participanți din Marea Britanie.

Așadar, potrivit unei cercetări publicate luni în jurnalul științific Nature, care a urmărit participanții pe o perioadă medie de peste 12 ani, persoanele cu un somn considerat „prost” au avut un risc cu 23% mai mare să dezvolte osteoartrită, comparativ cu cele cu un somn sănătos.

Riscul a fost și mai ridicat pentru osteoartrita mâinilor, cu o creștere de 29%, scrie Mediafax.

În plus, cercetătorii au identificat un profil metabolic specific legat de somnul deficitar, iar persoanele cu această caracteristică au prezentat un risc crescut cu 14% de a dezvolta boala.

Această legătură sugerează că metabolismul organismului joacă un rol important în modul în care somnul influențează sănătatea articulațiilor.

Studiul subliniază importanța unei igiene corecte a somnului în prevenirea osteoartritei, o afecțiune cu impact major asupra calității vieții și costurilor medicale la nivel global.

Ce este osteoartrita

Osteoartrita este o boală degenerativă a articulațiilor, în care cartilajul se uzează treptat, iar oasele ajung să se frece între ele, provocând durere, rigiditate și limitarea mișcării.

Apare mai ales odată cu înaintarea în vârstă, dar poate fi influențată și de factori precum obezitatea, traumatismele sau după cum arată studiul, somnul de proastă calitate.

Simptome

Simptomele osteoartritei pot varia de la o persoană la alta, dar există câteva simptome comune pe care le experimentează multe persoane cu osteoartrită:

durere – este posibil ca articulația să vă doară în timpul mişcării sau după aceasta;

– este posibil ca articulația să vă doară în timpul mişcării sau după aceasta; rigiditatea articulației – aceasta poate fi cel mai vizibilă atunci când vă treziți dimineața sau după o perioadă de inactivitate;

– aceasta poate fi cel mai vizibilă atunci când vă treziți dimineața sau după o perioadă de inactivitate; sensibilitate – articulația poate fi sensibilă atunci când aplicați o presiune ușoară pe sau în apropierea ei;

– articulația poate fi sensibilă atunci când aplicați o presiune ușoară pe sau în apropierea ei; pierderea flexibilității – este posibil să nu vă puteți mișca articulația în toate planurile de mișcare;

– este posibil să nu vă puteți mișca articulația în toate planurile de mișcare; senzație de frecare – este posibil să auziți sau să simțiți o senzație de frecare atunci când folosiți articulația, iar aceasta poate fi însoțită de pocnituri la mobilizare;

– este posibil să auziți sau să simțiți o senzație de frecare atunci când folosiți articulația, iar aceasta poate fi însoțită de pocnituri la mobilizare; umflături – acestea sunt cauzate de inflamația țesuturilor moi din jurul articulației.

