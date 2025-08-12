Connect with us

Economie

Au ”explodat” prețurile la cazări în Alba Iulia, în perioada Festivalului Roman Apulum 2025. Cât costă o cameră timp de două zile

Publicat

acum 13 minute

Cazări la Alba Iulia: Festivalul Roman Apulum atrage anual la Alba Iulia turiști din toată țara. Străzile Cetății Alba Carolina devin timp de două zile ”pline ochi” de turiști care vor să vadă legiunile de romani, hoardele de daci și barbari, gladiatori și nime dansatoare. 

Asta se traduce în hoteluri cu toate spațiile de cazare ocupate, terase și restaurante pline care aduc profit pentru mediul HoReCa din oraș. Cele mai multe cazări pentru perioada festivalului roman sunt luate din timp de turiști, chiar și cu câteva luni bune înainte de eveniment. 

Cum camerele de hotel sunt primele luate de către cei ce vin în Alba Iulia cu mult timp înainte, pentru cei care vor să vină pe ”ultima sută de metri”, platformele de tipul Booking.com sunt singurele surse pentu a mai găsi o cazare.

Însă, la o căutare simplă, pentru o perioadă de două zile, 15-17 august 2025 (perioada în care are loc festivalul roman) poți avea parte de o surpriză. Prețul pentru 2 nopți de cazare, doi adulți, ( într-un apartament în regim hotelier) ajunge la aproape 3.000 de lei.

YouTube video

Marți, 12 august 2025, prețurile pentru weekend-ul roman din Alba Iulia arătau astfel:

Cele mai scumpe cazări sunt la aparthoteluri

Spre exemplu cea mai scumpă cazare din oraș pentru festivalul roman (pe platforma booking.com) ajunge la 2.886 lei. Este vorba despre un apartament situat pe Bulevardul Transilvaniei, într-un bloc față în față cu fostul magazin Flanco.

VEZI ȘI: VIDEO: Starurile Survivor, gladiatorii Uwe Dai și Darius, promit un spectacol total la Festivalul Roman Apulum 2025 din Alba Iulia

Am eliminat din căutari locațiile din afara municipiului Alba Iulia.

A doua locație care apare în căutări costă, tot pentru două nopți, 2.331 lei și este situată tot în zona Bulevardului Transilvaniei. Comparativ pentru weekend-ul 22-24 august, aceeași locație costă 932 de lei.

Un apartament pe Bulevardul Transilvaniei costă 2.319 lei, în weekend-ul următor, dar pentru un alt weekend (în care nu au loc evenimente de anvergură în oraș) costul este de 1500 de lei.

Prețuri mai mici la hotelurile de lux

Cel mai nou hotel din Alba Iulia, chiar cu tematică romană, construit peste ruinele unei importante așezări romane, Mercure Hotel, are pentru 2 nopți, o cameră cu 2.209 lei.

VEZI ȘI: VIDEO: Ancheta poliției din Alba Iulia bate pasul pe loc în două dosare de distrugeri în situri arheologice. Ce spune șeful IPJ

La fel și ONE Hotel, hotel aflat chiar în Cetatea Alba Carolina, lângă zona principală de desfășurare a luptelor dintre daci și romani are o cameră în weekend-ul ce urmează cu prețul de 1.350 de lei. Aceasta fiind de altfel și cea mai ieftină cazare disponibiă pe platforma booking.com în perioada Festivalului Roman Apulum.

CITEȘTE ȘI: Festivalul Roman Apulum 2025: Revolta dacilor împotriva romanilor. ”Domnul Dan” de la SURVIVOR prezintă evenimentul. PROGRAM

În rest, câteva cazări care mai au camere libere au prețuri între 2.200 de lei (pe bulevardul Transilvaniei) și un apartament în blocurile M., care costă 1.600 de lei pentru două zile de cazare.

PROGRAM Festival Roman Apulum 2025 la Alba Iulia

Festivalul Roman Apulum 2025: Dacii, romanii, gladiatorii și nimfele dansatoare se întorc în Cetatea Alba Carolina, la mijlocul lunii august. Este vorba despre ediția cu numărul XII a festivalului roman, acel moment din an, când Cetatea din Alba Iulia se întoarce în perioada romană a anticului Apulum.

Vineri, 15 august

17:00 – Conferința științifică: Valori ale patrimoniului sculptural roman de la Apulum; Venus, Hygia și Priapus

Prezintă Dr. Radu Ota (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)

Muzeul Principia

 20.00 – Parada Legiunii XIII Gemina Minor

Strada Mihai Viteazul

21.30 – Proiecție film artistic:

Gladiatorul (2000)

Regia: Ridley Scott

Cu: Russell Crowe, Connie Nielsen, Joaquin Phoenix

În deschidere: cronica filmului, prezintă Dr. Liviu Zgârciu (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)

Curtea Palatului Principilor

Sâmbătă, 16 august

12.00 Ceremonia oficială de deschidere a festivalului

Jurământul anual de credință față de împărat

Piața Cetății

12.20 Parada războinicilor romani și daci

Parada Legiunii XIII Gemina Minor

Strada Mihai Viteazul

12.30 – 20.00 Tabăra antică 

– ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice. Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)

Platou strada Militari – tabăra romană

Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor

12.30 – 20.00 Virtus Ludi et Labora – instrucție, jocuri și ateliere

Platou strada Militari – tabăra romană

13.00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum

Pornire de la Muzeul Principia

19.00 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari

Piața Cetății

19.30 Târg de sclavi

Piața Cetății

19.45 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei

Piața Cetății

20.15 Lupte de gladiatori – Ludus Ursus Nigrus și Ludus Apulensis

Piața Cetății

21.15 Spectacol cu foc: Povestea Medusei

Piața Cetății

 21.30 Parada cu torțe

Strada Mihai Viteazul

Piața Cetății

Duminică, 17 august

10.30 – 17.00 Tabăra antică 

ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)

Platou strada Militari – tabăra romană

Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor

10.30 – 17.00 Virtus Ludi et Labora- instrucție, jocuri și ateliere

Platou strada Militari – tabăra romană

12.00 Competiție sportivă/pentatlon antic

Piața Cetății

15.00 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei

Piața Cetății

15.30 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari

Piața Cetății

16.00 Marea bătălie –  Ad Portas!

Piața Cetății

17.00 Parada trupelor.

Ceremonialul de închidere a festivalului

Piața Cetății și Strada Mihai Viteazul

Prezintă:

Dr. Liviu Zgârciu – istoric și Daniel ‘ DOM DAN’ Pavel – prezentaror reality game show TV „Survivor”

 

