Au ”explodat” prețurile la cazări în Alba Iulia, în perioada Festivalului Roman Apulum 2025. Cât costă o cameră timp de două zile
Cazări la Alba Iulia: Festivalul Roman Apulum atrage anual la Alba Iulia turiști din toată țara. Străzile Cetății Alba Carolina devin timp de două zile ”pline ochi” de turiști care vor să vadă legiunile de romani, hoardele de daci și barbari, gladiatori și nime dansatoare.
Asta se traduce în hoteluri cu toate spațiile de cazare ocupate, terase și restaurante pline care aduc profit pentru mediul HoReCa din oraș. Cele mai multe cazări pentru perioada festivalului roman sunt luate din timp de turiști, chiar și cu câteva luni bune înainte de eveniment.
Cum camerele de hotel sunt primele luate de către cei ce vin în Alba Iulia cu mult timp înainte, pentru cei care vor să vină pe ”ultima sută de metri”, platformele de tipul Booking.com sunt singurele surse pentu a mai găsi o cazare.
Însă, la o căutare simplă, pentru o perioadă de două zile, 15-17 august 2025 (perioada în care are loc festivalul roman) poți avea parte de o surpriză. Prețul pentru 2 nopți de cazare, doi adulți, ( într-un apartament în regim hotelier) ajunge la aproape 3.000 de lei.
Marți, 12 august 2025, prețurile pentru weekend-ul roman din Alba Iulia arătau astfel:
Cele mai scumpe cazări sunt la aparthoteluri
Spre exemplu cea mai scumpă cazare din oraș pentru festivalul roman (pe platforma booking.com) ajunge la 2.886 lei. Este vorba despre un apartament situat pe Bulevardul Transilvaniei, într-un bloc față în față cu fostul magazin Flanco.
Am eliminat din căutari locațiile din afara municipiului Alba Iulia.
A doua locație care apare în căutări costă, tot pentru două nopți, 2.331 lei și este situată tot în zona Bulevardului Transilvaniei. Comparativ pentru weekend-ul 22-24 august, aceeași locație costă 932 de lei.
Un apartament pe Bulevardul Transilvaniei costă 2.319 lei, în weekend-ul următor, dar pentru un alt weekend (în care nu au loc evenimente de anvergură în oraș) costul este de 1500 de lei.
Prețuri mai mici la hotelurile de lux
Cel mai nou hotel din Alba Iulia, chiar cu tematică romană, construit peste ruinele unei importante așezări romane, Mercure Hotel, are pentru 2 nopți, o cameră cu 2.209 lei.
La fel și ONE Hotel, hotel aflat chiar în Cetatea Alba Carolina, lângă zona principală de desfășurare a luptelor dintre daci și romani are o cameră în weekend-ul ce urmează cu prețul de 1.350 de lei. Aceasta fiind de altfel și cea mai ieftină cazare disponibiă pe platforma booking.com în perioada Festivalului Roman Apulum.
În rest, câteva cazări care mai au camere libere au prețuri între 2.200 de lei (pe bulevardul Transilvaniei) și un apartament în blocurile M., care costă 1.600 de lei pentru două zile de cazare.
PROGRAM Festival Roman Apulum 2025 la Alba Iulia
Festivalul Roman Apulum 2025: Dacii, romanii, gladiatorii și nimfele dansatoare se întorc în Cetatea Alba Carolina, la mijlocul lunii august. Este vorba despre ediția cu numărul XII a festivalului roman, acel moment din an, când Cetatea din Alba Iulia se întoarce în perioada romană a anticului Apulum.
Vineri, 15 august
17:00 – Conferința științifică: Valori ale patrimoniului sculptural roman de la Apulum; Venus, Hygia și Priapus
Prezintă Dr. Radu Ota (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)
Muzeul Principia
20.00 – Parada Legiunii XIII Gemina Minor
Strada Mihai Viteazul
21.30 – Proiecție film artistic:
Gladiatorul (2000)
Regia: Ridley Scott
Cu: Russell Crowe, Connie Nielsen, Joaquin Phoenix
În deschidere: cronica filmului, prezintă Dr. Liviu Zgârciu (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)
Curtea Palatului Principilor
Sâmbătă, 16 august
12.00 Ceremonia oficială de deschidere a festivalului
Jurământul anual de credință față de împărat
Piața Cetății
12.20 Parada războinicilor romani și daci
Parada Legiunii XIII Gemina Minor
Strada Mihai Viteazul
12.30 – 20.00 Tabăra antică
– ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice. Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)
Platou strada Militari – tabăra romană
Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor
12.30 – 20.00 Virtus Ludi et Labora – instrucție, jocuri și ateliere
Platou strada Militari – tabăra romană
13.00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum
Pornire de la Muzeul Principia
19.00 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari
Piața Cetății
19.30 Târg de sclavi
Piața Cetății
19.45 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei
Piața Cetății
20.15 Lupte de gladiatori – Ludus Ursus Nigrus și Ludus Apulensis
Piața Cetății
21.15 Spectacol cu foc: Povestea Medusei
Piața Cetății
21.30 Parada cu torțe
Strada Mihai Viteazul
Piața Cetății
Duminică, 17 august
10.30 – 17.00 Tabăra antică
ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)
Platou strada Militari – tabăra romană
Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor
10.30 – 17.00 Virtus Ludi et Labora- instrucție, jocuri și ateliere
Platou strada Militari – tabăra romană
12.00 Competiție sportivă/pentatlon antic
Piața Cetății
15.00 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei
Piața Cetății
15.30 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari
Piața Cetății
16.00 Marea bătălie – Ad Portas!
Piața Cetății
17.00 Parada trupelor.
Ceremonialul de închidere a festivalului
Piața Cetății și Strada Mihai Viteazul
Prezintă:
Dr. Liviu Zgârciu – istoric și Daniel ‘ DOM DAN’ Pavel – prezentaror reality game show TV „Survivor”
